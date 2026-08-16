El Rahi Sepisur Adesal arranca la pretemporada con la lucha por el ascenso de nuevo en el horizonte

El Rahi Sepisur Adesal iniciará este lunes la pretemporada. El conjunto cordobés comenzará los entrenamientos en La Fuensanta con la mirada puesta en una nueva campaña en la División de Honor Oro, categoría en la que volverá a pelear por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español. El equipo dirigido por Rafa Moreno contará con una plantilla de 15 jugadoras, construida a partir de la continuidad de buena parte del bloque del pasado curso y siete incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas.

Ocho jugadoras continúan

Del pasado ejercicio siguen la guardameta Inmaculada García-Navas, las extremos Ángela Ruiz y Laura Caler, las laterales Zoe Turnes y Fátima Acuña Insfran, las centrales Carla Montero y Jessica Oliva y la pivote Mari Miranda. Todas ellas conocen ya la filosofía de trabajo de Rafa Moreno y el funcionamiento de un proyecto que se ha consolidado en los últimos años entre los más competitivos del balonmano femenino nacional.

Siete fichajes para reforzar todas las líneas

El club ha realizado siete incorporaciones. La portería contará con la ucraniana Viktoria Mykhaylenko, procedente de la liga de las Islas Feroe. La primera línea ha sido reforzada con la brasileña Mary Rodrigues y la granadina Daniela Jerónimo. Rodrigues militó la pasada temporada en el Schar Colores Zaragoza, también de División de Honor Oro, mientras que Jerónimo jugó en el Zonzamas Lanzarote.

Para el puesto de pivote ha llegado Susana Martín, procedente del Lanzarote Puerto El Carmen. El lateral derecho ha quedado reforzado con Bruna Simonato, mientras que María González y la juvenil Carla Matos han ampliado las opciones en el extremo izquierdo.

El entrenador del Adesal, Rafa Moreno, durante un encuentro. / A.J. González

La Copa de Andalucía abrirá los amistosos

El calendario de preparación comenzará el próximo 30 de agosto con un compromiso de máxima exigencia. El Adesal disputará la final de la Copa de Andalucía ante el Málaga Costa del Sol, conjunto de la máxima categoría. El encuentro se jugará en Vélez-Málaga, a partir de las 12.00 horas, y será ofrecido por uno de los canales temáticos de Canal Sur. Será el primer examen serio para un equipo que llegará a la cita después de varias semanas de trabajo físico y táctico.

Siete partidos para completar la preparación

Ya en septiembre, el Adesal visitará el día 2, a las 21.00 horas, al Mijas, de División de Honor Plata. Dos días más tarde se medirá al Deza Córdoba, también de Plata, en Fátima a partir de las 20.00 horas. El estreno en La Fuensanta llegará el 6 de septiembre, a las 17.00 horas, frente al Melilla, de División de Honor Plata. Seis días más tarde, el conjunto cordobés viajará a Ciudad Real para enfrentarse al Bolaños, de División de Honor Oro. Será el primer amistoso ante un rival de su misma categoría.

La fase de preparación concluirá con tres encuentros en La Fuensanta: el 13 de septiembre ante el Mijas, a las 13.00 horas; el 19 frente al Ceuta de Plata, a las 17.00; y el 20 contra el Deza Córdoba BM, a las 13.00 horas.

El Adesal afronta así una pretemporada cargada de partidos con el objetivo de llegar al inicio oficial del curso con una plantilla renovada y preparada para volver a competir por los puestos de privilegio. El estreno en la División de Honor Oro tendrá lugar el fin de semana del 26-27 de septiembre en la cancha del UCAM Murcia.