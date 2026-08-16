La gesta de la Fátima Ouhaddou: bronce por equipos en la maratón del Europeo de Birmingham

La atleta aguilarense Fátima Ouhaddou logró una gran medalla de bronce en la maratón del Europeo de Birmingham. La cordobesa subió al podio en la clasificación por equipos como componente de la selección española. La carrera la finalizó en una meritoria 15ª posición con un tiempo de 2.30.37 horas.

La cordobesa obtuvo así su cuarto metal en un campeonato europeo absoluto. El primer podio lo ganó hace dos años, también en el Europeo al aire libre, un bronce por equipos en media maratón. El pasado año consiguió un doblete de oro en la maratón de Bruselas, pues venció a nivel individual y por equipos.

La fondista cordobesa venía de ganar por segundo año seguido el oro en el Campeonato de España de media maratón. También de hacer en febrero en Sevilla un excelente tiempo de 2.24.16 horas en la maratón.

Siempre con las favoritas

Con el tiempo que logró en la maratón de Sevilla era una de las favoritas en la lucha por las medallas. Desde los primeros kilómetros se situó en el segundo grupo de favoritas, a cierta distancia de las aspirantes a las medallas. La cordobesa fue de menos a más a lo largo de la carrera hasta consolidarse entre las 20 mejores. Finalmente concluyó en la 15ª plaza.

El oro individual se lo llevó la finlandesa Alisa Vainio tras dar una tremenda exhibición que le llevó a ganar con un tiempo de 2.22.26 horas y una renta de casi cinco minutos sobre la segunda, la Lili Vindics-Toth (2.27.21). La británica Abbie Donnelly terminó tercera con 2.27.33.

La cordobesa fue una de las tres corredoras que puntuó para que España alcanzara el tercer escalón del podio en la clasificación por equipos. Gran Bretaña obtuvo el oro, Italia la plata y España el bronce. Hungría concluyó en la cuarta plaza y Alemania en la quinta. Entre las españolas, la mejor en la meta fue Carolina Robles, octava con un registro de 2.28.07 horas, seguida de Fátima Ouhaddou (15ª, 2.30.37), Ester Navarrete (18ª, 2.31.57) y Meritxell Soler (20ª, 2.32.21).

Fátima Ouhaddou: "Otra medalla más luchando por nuestro país"

La atleta cordobesa declaró a la conclusión de la carrera que se encontraba "muy emocionada" por la conquista de la medalla de bronce por equipos, aunque también apuntó que a nivel individual "esperaba un poquito más".

Ouhaddou señaló que "estoy supercontenta por el equipo, me emociono porque es otra medalla más luchando por nuestro país, en un circuito tan duro en el que lo hemos dado todo. Individualmente lo he dado también todo, no me encontraba bien al principio porque se ha empezado muy rápido y mi cuerpo no respondía, pero me dije corre con cabeza, he acabado en el 15º lugar y aunque esperaba un poco más, contenta".

La aguilarense quiso acordarse de Laura Luengo, una de las atletas seleccionadas pero baja de última hora por una lesión. Ouhaddou apuntó que "ha estado en todo momento pendiente de nosotras".

Fátima Ouhaddou, primera derecha, con el resto de componentes de la selección española femenina de maratón. / RFEA

Un recorrido exigente y con curvas

La maratón tuvo su salida y llegada en Victoria Square, uno de los puntos más emblemáticos del centro de Birmingham. El trazado estuvo compuesto por un tramo inicial y final de aproximadamente un kilómetro y un circuito urbano de cinco kilómetros al que las atletas dieron ocho vueltas. El recorrido pasó por algunos de los lugares más representativos de la ciudad y presentó una dificultad añadida por su carácter revirado. Las curvas, los numerosos cambios de dirección y la ausencia de grandes rectas condicionaron el ritmo de las atletas. El tramo recto más largo contó con unos 400 metros. A ello se sumó un perfil exigente, con constantes subidas y bajadas y algunos desniveles pronunciados.

La selección masculina, cuarta

La selección masculina se quedó a un paso del podio al finalizar cuarta por equipos. El mejor español fue el ganador de la Media Maratón de Córdoba en el 2022, el extremeño Jorge González, 14º con un tiempo de 2.11.10 horas. Carlos Mayo (15º, 2.11.27) e Ilias Fifa (16º, 2.11.33) también puntuaron para que España ganara el bronce.