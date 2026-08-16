España roza el podio en el 4x400 femenino con Carmen Avilés formando parte de la convocatoria

El relevo español de 4x400 femenino logró una gran cuarta plaza en la final del Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham, aunque lo hizo sin la presencia de la cordobesa Carmen Avilés. La velocista ha formado parte de la convocatoria de ocho corredoras de la selección. Sin embargo, no fue una de las cuatro atletas elegidas por el cuerpo técnico para disputar la carrera por las medallas. España formó en la final con Blanca Hervás, Ana Prieto, Paula Sevilla y Rocío Arroyo.

Pese a no correr la final, Carmen Avilés ha completado una excelente campaña, en la que ha ganado un bronce en el 4x400 femenino del Mundial en pista cubierta y un oro en el 4x400 femenino del Campeonato de España.

Una medalla muy trabajada

El conjunto nacional trabajó y sufrió hasta los últimos metros de la posta definitiva en su lucha por alcanzar la tercera posición. España compitió a su mejor nivel, pese a lo cual terminó cuarta con un tiempo de 3.24.39 minutos. Carmen Avilés dio fuerzas a sus compañeras con sus ánimos desde la grada. El oro lo ganó Países Bajos con 3.21.10, seguida de Gran Bretaña (3.21.68) y de Italia (3.23.57).