Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Iván AniaPrevia Córdoba CFExcursiones a la playaDesaparecida en BenamejíEl tiempoEscapadas de ida y vueltaHistoria | Custodio San RafaelPueblo desconocidoFátima OuhaddouMotocicletasTablaos flamencosTuristas en agostoPueblo que sedujo a los francesesVirgen de AcáFestum AlmedinillaCampo de concentraciónCuponazo de la ONCE
instagramlinkedin

Nueva medalla

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición.

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La selección española de gimnasia rítmica cerró este domingo su participación en los Mundiales de Fráncfort con la conquista de la medalla de plata en la final del ejercicio mixto con una puntuación de 29,050 puntos, en una prueba en la que Brasil se alzó con la medalla de oro (29,450) y Bulgaria con el bronce (28,750).

El conjunto español, dirigido por la alicantina Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad. Pese a tener que resolver pequeños desajustes en las recepciones intermedias, las gimnastas españolas salvaron todas las dificultades con solvencia para alcanzar los 29,050 puntos que les aseguraron el segundo cajón del podio.

El oro mundial del ejercicio mixto fue para el conjunto de Brasil, que completó una actuación impecable al ritmo de Lady Gaga. Con una rutina limpia, sin caídas y de alta concentración, las brasileñas obtuvieron una valoración de 29,450 puntos que les otorgaron el oro, mientras que Bulgaria se adjudicó el bronce (28,750) tras completar su mejor pase de la temporada, sin desplazamientos en las recogidas.

Por detrás del podio concluyeron: Israel (28,300), Japón (28,300, lastrada por una caída de aparato), la anfitriona Alemania (28,200), Uzbekistán (28,100) y Ucrania, que quedó apartada de los puestos de honor tras tener dos caídas del aparato.

Esta medalla de plata en el ejercicio mixto corona unos Mundiales históricos para la gimnasia rítmica española, después de que en la jornada del sábado, el conjunto capitaneado por la olímpica Inés Bergua e integrado por Salma Solaun, Andrea Fernández, Andrea Corral y las valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz conquistase el oro en el concurso completo con 57,450 puntos.

Noticias relacionadas

Con ello repitió una hazaña inédita desde Atenas 1991 y aseguró la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un podio general que completaron Japón (plata) y Brasil (bronce).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
  3. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  5. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  6. La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
  7. El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: 'Acabo de llegar, se ve que doy suerte
  8. La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

Amplio dispositivo en Benamejí para buscar a Carmen G. A., una mujer de 86 años que padece alzhéimer

Amplio dispositivo en Benamejí para buscar a Carmen G. A., una mujer de 86 años que padece alzhéimer

Un verano de costa en bus: aumenta la demanda de excursiones de un día a la playa desde Córdoba

Un verano de costa en bus: aumenta la demanda de excursiones de un día a la playa desde Córdoba

El PSOE pide actuar ante el "deplorable estado" de monumentos y yacimientos arqueológicos en Córdoba

El PSOE pide actuar ante el "deplorable estado" de monumentos y yacimientos arqueológicos en Córdoba

Excursiones a la playa en autobús desde Córdoba: un verano de escapadas de ida y vuelta

Excursiones a la playa en autobús desde Córdoba: un verano de escapadas de ida y vuelta

Un verano de ida y vuelta a la playa

De Córdoba a la costa para pasar un día de playa

De Córdoba a la costa para pasar un día de playa

Competencia exige a Adif liberar vías ocupadas en la terminal de mercancías de Córdoba tras una denuncia de la empresa Low Cost Rail

Competencia exige a Adif liberar vías ocupadas en la terminal de mercancías de Córdoba tras una denuncia de la empresa Low Cost Rail
Tracking Pixel Contents