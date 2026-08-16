Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Iván AniaPrevia Córdoba CFAlineaciones probablesMotocicletas¿Patinetes o motos?Tablaos flamencosEl tiempoTuristas en agostoHistoria | Custodio San RafaelVirgen de AcáFestum AlmedinillaParadoja del hieloCuponazo de la ONCEVaquillas Los PedrochesVirgen de Agosto de AdamuzTerremoto en GranadaCampo de concentración
instagramlinkedin

Tenis

Épica remontada de Jódar para avanzar en Cincinnati

El español provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura.

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Chicago

El español Rafa Jódar remontó un 1-5 adverso en el tercer set, anuló dos bolas de partido y triunfó por 7-5, 4-6 y 7-5 ante el canadiense Denis Shapovalov para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Lo tenía perdido Jódar, abajo 1-5 en el tercer parcial tras recibir atención médica por molestias en la pierna izquierda, pero encontró la forma de recuperar las dos roturas de desventaja y encadenó seis juegos consecutivos para sellar una victoria épica.

Pasó de todo en la pista Grandstand de Cincinnati, donde Jódar, número once del mundo, también provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego en desarrollo por problemas con sus zapatillas.

En la segunda pausa, ocurrida con 3-5 en el tercer parcial, Jódar paró el partido más de un minuto y necesitó ayuda de su padre para arreglar una de sus zapatillas, algo que causó la reacción de Shapovalov.

El madrileño, de 19 años y protagonista de una extraordinaria temporada en el circuito ATP, encontró la manera de equilibrar el encuentro y sus tres roturas a Shapovalov le abrieron el camino hacia la tercera ronda.

Noticias relacionadas

Al acabar el partido, Jódar pidió disculpas a Shapovalov, que le reprochó usar las pausas por los problemas con sus zapatillas para tomar agua. Jódar será rival del chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
  3. El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
  4. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  6. La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
  7. El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: 'Acabo de llegar, se ve que doy suerte
  8. La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

El castillo de un pueblo de Córdoba que sedujo a los franceses y que sus propios vecinos intentaron destruir

El castillo de un pueblo de Córdoba que sedujo a los franceses y que sus propios vecinos intentaron destruir

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

El terremoto de Colombia deja una duda: por qué sus daños han sido tan diferentes a los de Venezuela

Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva las máximas

Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva las máximas

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Tablaos flamencos, refugio vivo del arte jondo en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents