Baloncesto | Primera FEB
El Cajasol Coto Córdoba ultima el inicio de la pretemporada de su histórico estreno en Primera FEB
El conjunto de Gonzalo Rodríguez comienza a trabajar en Baena con una plantilla de doce jugadores y ocho fichajes para afrontar el mayor reto de su corta historia
El Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto ya ha iniciado la pretemporada más ilusionante de su todavía corta historia. El conjunto cordobés afrontará en la campaña 2026-27 su estreno en la Primera FEB, apenas cuatro años después de su fundación.
El crecimiento del club ha sido meteórico. Desde sus primeros pasos en la N1 Nacional, la entidad ha pasado por la Liga EBA y la Segunda FEB antes de alcanzar ahora la segunda categoría del baloncesto español.
El salto supone además recuperar para la provincia una categoría que no disfrutaba desde hace 24 años. El Cajasur Juventud fue el último equipo cordobés que compitió en este nivel, cuando participó en la Liga LEB durante la temporada 2001-02.
Baena, punto de partida
Los primeros entrenamientos del Coto Córdoba se desarrollarán en Baena debido a los trabajos de remodelación que se están ejecutando estos días en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez trabajará inicialmente en el pabellón Juan Carlos I, una instalación con suelo de madera preparada para albergar encuentros de alto nivel. También hará sesiones de gimnasio en Doña Mencía, localidad en la que pernoctará entre los días 18 y 22. A partir del día 24 podría iniciar los entrenamientos en Vista Alegre.
La estancia en Baena permitirá al cuerpo técnico iniciar la puesta a punto física y comenzar a integrar a las numerosas incorporaciones de una plantilla que presenta importantes cambios respecto a la que consiguió el ascenso.
La Copa de Andalucía, primer examen
Los primeros partidos de preparación coincidirán con la disputa de la Copa de Andalucía. El Coto Córdoba estrenará su calendario de amistosos el 26 de agosto, a las 20.00 horas, en la pista del Fundación CB Granada. Cuatro días después, el 30 de agosto, disputará su encuentro como local ante el Caja 87, también a partir de las 20.00 horas, en principio en Vista Alegre, ya que para entonces se espera que estén finalizadas las obras. Ambos encuentros servirán para medir el grado de adaptación de un equipo muy renovado y comprobar su respuesta ante rivales de entidad antes del inicio de la competición oficial.
Cuatro jugadores continúan del ascenso
El Coto Córdoba tiene definida una plantilla de doce jugadores. La entidad presidida por Rafael Blanco ha apostado por mantener a cuatro integrantes del equipo que consiguió el ascenso: el base cordobés Gonzalo Orozco, los aleros Fernando Bello y Alejandro Rodríguez y el pívot Nuha Sagnia. Los cuatro aportarán continuidad a un proyecto que mantendrá también a Gonzalo Rodríguez al frente del banquillo.
Ocho incorporaciones para la nueva categoría
El salto a Primera FEB ha obligado al club a reforzarse con ocho fichajes. Para la dirección del juego han llegado el estadounidense Jalen Cone, procedente del Menorca de Primera FEB, y el malagueño Manuel Trujillo, exjugador del Unicaja de la Liga U. En la posición de escolta se incorporan el estadounidense Tyler Stephenson-Moore y el nigeriano Mike Nugu. El perímetro queda completado con el alero leridano Pau Treviño, que llega desde el Ponferrada de Segunda FEB.
El juego interior contará con tres caras nuevas: el malagueño Ignacio Rosa, procedente del Amics Castelló; el serbio Mladen Armus, exjugador del Palencia; y el ala-pívot estadounidense Leslie Nkereuwem.
Un nuevo reto para un club en crecimiento
El Coto Córdoba afrontará su debut en Primera FEB con una plantilla ampliamente renovada, aunque manteniendo parte del núcleo que logró el ascenso y la continuidad del cuerpo técnico. La pretemporada en Baena marca así el comienzo de una nueva etapa para una entidad que ha alcanzado la segunda categoría nacional en apenas cuatro años. El reto será ahora adaptarse con rapidez a las exigencias deportivas, físicas y organizativas de una competición mucho más exigente y consolidar el proyecto dentro del baloncesto profesional.
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