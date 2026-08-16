Mercado de fichajes
El Barça alcanza un principio de acuerdo con el City por Rodri
Joan Domènech
Rodri Hernández jugará en el Barça esta temporada. Tal vez llegue a tiempo para ser presentado en el Joan Gamper. El Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del mediocentro madrileño al club azulgrana. La cifra global de la operación ya está pactada. Los ejecutivos de ambas entidades empezarán con el trasiego de contratos para poder anunciar el pacto definitivo y que el futbolista pueda viajar a Barcelona. Regresa al fútbol español siete años después de su partida, pero vestido de azulgrana.
Mientras el Barça de Hansi Flick afinaba la puesta a punto para la temporada que empezará el domingo en Elche, Deco también sudaba en el despacho. Despedía este domingo con la contratación de Rodri y la de João Cancelo. Por el centrocampista se pagará una millonada, que seguramente superará los 60 millones entre fijo y variables habida cuenta de que el City había rechazado las dos primeras propuestas; el defensa, que fue compañero de Rodri en el City cuatro temporadas (2019-23), llegará gratis. Se reencontrarán en cuestión de días.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
- La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
- Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
- El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: 'Acabo de llegar, se ve que doy suerte