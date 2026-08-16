Alba Cerrato, nueva futbolista de la Fiorentina: "Toda la ciudad apoya al club"

-¿Cómo se ha sentido en los primeros días en la disciplina de la Fiorentina?

-Pues me he sentido muy bien, muy a gusto, muy arropada por mis compañeras. He sido la última en llegar y es como si hubiese estado desde el primer día con ellas.

-Se ha marchado del Sevilla para irse a un histórico de la Serie A como es la Fiorentina, ¿qué le llevó a tomar la decisión de irse a Italia?

-Sobre todo, el proyecto que me enseñaron. Estuve hablando con el entrenador y me ilusionó mucho. Creía que iba a ser lo mejor para mí para seguir creciendo, así que esperemos que sea así.

-¿Qué le ha pedido su nuevo entrenador?

-Pues, mi entrenador me ha pedido que disfrute del fútbol, que es lo que me gusta hacer y que confía mucho en mí. Me ha pedido que demuestre lo que soy.

"Mi entrenador me ha pedido que disfrute del fútbol y demuestre lo que soy"

-La Fiorentina acabó en la cuarta plaza en la temporada anterior, ¿cuál es el objetivo este año?

-El objetivo que tiene el equipo siempre es entrar en los puestos de Champions y como no, competir por la liga.

-Háblenos de como se vive el fútbol por allí.

-Pues, muy parecido a España, se vive con mucha intensidad. Toda la ciudad apoya al club. Se vive con mucha intensidad.

-Todavía tendrá muy cercano el recuerdo del triunfo en el Europeo sub 19, ¿cómo vivió los partidos finales por el título?

-Pues, la verdad que con una ilusión enorme. En los primeros partidos de la fase de grupos estábamos ahí, nos costó un poco arrancar, pero en seguida nos unimos todas y pasamos a semifinales. En la semifinal hicimos un fútbol increíble y llegamos a la final, con mucha ilusión y ganas de volver a revalidar el título que ya habíamos conseguido el año pasado. Salimos con eso, con ganas y a competir lo que durase el partido y ganamos.

-¿Cómo se vio en el rol de delantera centro que le tocó desempeñar?

-En esa posición es en la que siempre me he encontrado más a gusto. El míster consideró que en esa posición, pues podía ayudar mejor al equipo y nada, a jugar. Presión la verdad que no tenía prácticamente porque con la ayuda de todas las compañeras era muy sencillo.

Alba Cerrato, en un entrenamiento de la selección española sub 20. / Eidan Rubio

-¿Cuál fue la clave del éxito en el Europeo?

-Pues, que más que un equipo somos una familia en la selección. Eso es lo más importante para todas nosotras, que no solo corremos por nosotras, sino por la que tenemos al lado, por la que está apoyando en el banquillo, por las que no han podido venir, que están en su casa, que nos apoyan siempre. Tenemos una familia muy grande, la verdad.

"Más que un equipo somos una familia en la selección"

-Si entra en la convocatoria final, ¿qué espera del Mundial sub 20?

-Espero lo mismo que en el Europeo, que sigamos con el grupo que tenemos, que es increíble y a competir desde el primer momento.

-¿Cuáles serán los rivales directos?

-Nigeria, Nueva Zelanda y Canadá, principalmente.

-Siempre ha llegado a las finales en los europeos y mundiales que ha jugado con la selección. Sin embargo, no tiene el título mundial en su palmarés, porque el anterior lo perdió con España en la tanda de penaltis, ¿sería un sueño ganarlo?

-Claro, desde chica siempre he soñado con ganar un torneo como estos. En el último en que estuvimos, muchas de este equipo, pues nos fuimos con un sabor agridulce. Seguro que eso nos sirve para tener un plus extra.

-Muchas futbolistas españolas se han ido este verano a jugar al extranjero. Por ejemplo Rocío Gálvez a México y usted a Italia, ¿por qué se están marchando tantas jugadoras?

-No sé, te dan la oportunidad y te ilusiona, como en mi caso, yo me fui porque me ilusionó. Es eso, te dan esa oportunidad.

-Las jugadoras ya se van a cualquier lugar del mundo, ¿es ya el fútbol femenino tan global como el masculino?

-Sí, poco a poco estamos construyendo caminos, sobre todo las más referentes, y eso es gracias a las que empezaron. Nosotras tenemos la suerte de poder vivirlo.