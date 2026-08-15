Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaSeísmo en CórdobaTormentas en CórdobaAhorro de los cordobesesCampo de concentraciónDivina Serrana de CabraVirgen de Agosto de AdamuzVaquillas Los PedrochesParadoja del hieloCuponazo de la ONCEUCOCórdoba CFTorre inclinada en CórdobaMigrantes en Ceuta¿Qué supermercados abren hoy?
instagramlinkedin

Ciclismo

La Vuelta a Portugal continuará "sin celebraciones" tras la muerte de Finlay Tarling

El ciclista británico falleció el viernes tras sufrir un grave accidente

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal.

Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

La Vuelta a Portugal continuará disputándose durante este fin de semana a pesar de la muerte del ciclista británico Finlay Tarling, han informado los organizadores este sábado, pero "no habrá celebraciones" y la carrera se desarrollará "en un ambiente de profundo luto".

Tarling, de 19 años, falleció el viernes tras sufrir un grave accidente. Según informan los medios de comunicación locales, el ciclista galés fue atropellado por un vehículo ajeno a la carrera que conducía en sentido contrario en la octava etapa, entre Melgaço y Fafe.

El NSN Development se retira

Su equipo, el NSN Development Team (el equipo de desarrollo de la formación propiedad de Andrés Iniesta), se ha retirado del resto de la competición, que finaliza este domingo, pero el resto del pelotón seguirá compitiendo en las dos últimas etapas.

El ciclista británico Finlay Tarling.

El ciclista británico Finlay Tarling. / @NSNCyclingTeam

"Todos seguimos profundamente conmocionados", señaló la organización en un comunicado. "El ciclismo es un deporte que conlleva riesgos, pero nunca estamos preparados para una tragedia de esta magnitud. Finlay ha perdido la vida. Una familia ha perdido a un hijo. Un equipo ha perdido a un compañero. El ciclismo ha perdido a uno de los suyos. Es una tragedia que va más allá de la propia competición", apuntó.

Noticias relacionadas

Este sábado, antes de la salida de la novena etapa, se guardó un minuto de silencio en homenaje a Finlay Tarling, al que se ha unido todo el pelotón y los organizadores de la prueba.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: 'Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos
  2. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  3. Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: 'Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería
  4. Más limpieza en Córdoba desde este 15 de agosto: así se reparten los 87 nuevos operarios temporales de Sadeco
  5. El Reino de Agartha se traspasa en Córdoba: adiós a la librería y bienvenida a la escritora
  6. Intenta robar un bolso en el centro de Córdoba, rompe una botella durante el forcejeo y acaba en prisión
  7. Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz
  8. Córdoba mantiene el aviso naranja de Aemet tras una noche ecuatorial con mínimas de 25 grados y a la espera del cambio de este fin de semana

El Córdoba CF, a por una nueva era: en busca de los primeros tres puntos ante el Burgos

El Córdoba CF, a por una nueva era: en busca de los primeros tres puntos ante el Burgos

Iberia y Roma se unen en la localidad cordobesa de Almedinilla, el lugar donde "las mujeres podían defender el pueblo"

Iberia y Roma se unen en la localidad cordobesa de Almedinilla, el lugar donde "las mujeres podían defender el pueblo"

La Virgen del Sol da suerte a Adamuz en su día: toca la lotería en la administración que lleva su nombre en plenas fiestas

La Virgen del Sol da suerte a Adamuz en su día: toca la lotería en la administración que lleva su nombre en plenas fiestas

Jornadas Iberorromanas Festum de Almedinilla

Las Jornadas Iberorromanas Festum, en imágenes

Las Jornadas Iberorromanas Festum, en imágenes

El Cajasol Ángel Ximénez pierde a Paco Andrés por una grave lesión de rodilla

El Cajasol Ángel Ximénez pierde a Paco Andrés por una grave lesión de rodilla

Cuatro detenidos en Vizcaya acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

Cuatro detenidos en Vizcaya acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano

Los ataques israelíes más letales en dos meses dejan al menos 11 muertos y 19 heridos en el sur de Líbano
Tracking Pixel Contents