Los cuatro equipos andaluces de LALIGA HYPERMOTION que no te puedes perder esta temporada: así puedes ver todos sus partidos en Movistar Plus

La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo 15 de agosto arrancará la temporada 2026/2027 y LALIGA HYPERMOTION volverá a convertirse en una de las competiciones más emocionantes del fútbol español.

Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería serán cuatro de los grandes protagonistas de una categoría marcada por la igualdad, la historia de sus clubes y una lucha constante por alcanzar el sueño del ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Cuatro equipos andaluces, cuatro aficiones históricas y una temporada con muchos motivos para no perderse ningún partido. Una campaña que podrá seguirse al completo desde los estadios, pero también desde casa gracias a Movistar Plus.

Así llegan Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería a una temporada histórica

LALIGA HYPERMOTION volverá a reunir a algunos de los clubes con más tradición del fútbol español. Entre ellos estarán cuatro representantes andaluces que llegan al nuevo curso con retos diferentes, pero con una misma ambición: competir al máximo nivel.

El Córdoba CF afronta una temporada clave en su crecimiento dentro del fútbol profesional. El conjunto blanquiverde quiere seguir dando pasos adelante y convertir El Arcángel en uno de los campos más difíciles de la categoría, impulsado por una afición que vuelve a disfrutar del equipo entre los grandes.

Alcaraz celebra su gol anate el Getafe. / Cortesía

El Cádiz CF encara un nuevo curso con la mirada puesta en regresar a Primera División. El conjunto amarillo cuenta con una de las aficiones más fieles del país y buscará hacer del Nuevo Mirandilla uno de sus grandes argumentos para pelear por los puestos altos.

El Granada CF vuelve a partir como uno de los candidatos a luchar por el ascenso. El equipo nazarí quiere recuperar su sitio en la élite y convertir el Nuevo Los Cármenes en un escenario decisivo durante una temporada en la que cada punto tendrá un valor enorme.

El Granada CF vuelve a partir como uno de los candidatos a luchar por el ascenso / Cortesía

La UD Almería, por su parte, afronta el reto de volver a ser uno de los grandes aspirantes de la categoría. El conjunto rojiblanco mantiene un proyecto ambicioso y buscará regresar cuanto antes a LALIGA EA SPORTS.

Los partidos del Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería, disponibles en Movistar Plus

Mariano Carmona, con el Córdoba CF, ahora cedido al Eldense / Cortesía

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Detrás de estos cuatro escudos hay mucho más que fútbol. Son clubes con ciudades volcadas, estadios que aprietan y aficiones capaces de marcar diferencias durante toda una temporada.

El Córdoba CF representa la pasión de una ciudad que vuelve a mirar hacia arriba. El Cádiz CF mantiene ese carácter especial que le ha convertido en uno de los equipos más reconocibles del fútbol español. El Granada CF combina experiencia y ambición para volver a pelear por todo. Y la UD Almería quiere demostrar que sigue siendo un proyecto preparado para grandes retos.

La UD Almería afronta el reto de volver a ser uno de los grandes aspirantes de la categoría / Cortesía

Cuatro historias diferentes, un mismo objetivo: ser protagonistas en una de las ligas más competitivas de Europa.

Cómo ver todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION en Movistar Plus esta temporada

Cómo ver todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION en Movistar Plus esta temporada / Cortesía Movistar

La temporada 2026/27 volverá a poner a prueba a todos los equipos de LALIGA HYPERMOTION. La igualdad de la competición hace que cada jornada sea una batalla y que cualquier detalle pueda cambiar una clasificación.

Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería se medirán a rivales históricos, afrontarán desplazamientos exigentes y vivirán una carrera de fondo en la que cada partido puede ser decisivo.

Por eso, muchos aficionados no quieren perderse solo los encuentros en casa. Seguir también los partidos como visitantes se convierte en una de las mejores formas de vivir una temporada que promete emociones fuertes hasta la última jornada.

Todo lo que incluye Movistar Plus para seguir al Córdoba, Cádiz, Granada y Almería

Todo lo que incluye Movistar Plus para seguir al Córdoba, Cádiz, Granada y Almería / Cortesía Movistar

Para los seguidores del Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería, una de las mejores opciones para disfrutar de toda la temporada es la suscripción anual de Movistar Plus.

El plan permite acceder durante doce meses a todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION, además de una amplia oferta deportiva y de entretenimiento.

Con el plan anual podrás disfrutar de:

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La suscripción anual tiene un precio de 99,90 euros y, frente al pago mensual de 9,99 euros, supone un ahorro equivalente a dos meses de suscripción para quienes quieran disfrutar de la plataforma durante toda la temporada.

Las ventajas del plan anual de Movistar Plus para los aficionados al fútbol

Además de su precio, el plan anual ofrece varias ventajas:

No es necesario cambiar de operador para contratarlo ; es compatible con cualquier compañía.

; es compatible con cualquier compañía. Permite reproducir contenido en dos dispositivos al mismo tiempo.

contenido en dos dispositivos al mismo tiempo. Si se comparte la suscripción, el coste anual por persona puede situarse por debajo de los 50 euros .

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Bono Cultural Joven: disfruta de Movistar Plus por solo 39 euros

Bono Cultural Joven: disfruta de Movistar Plus por solo 39 euros / Cortesía

Los beneficiarios del Bono Cultural Joven también podrán acceder al plan anual de Movistar Plus por 39 euros durante un año completo.

Una opción que permite disfrutar de LALIGA HYPERMOTION, fútbol internacional, tenis, cine y series con un ahorro de hasta el 67 % respecto al precio habitual.

Sigue al Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería durante toda la temporada de LaLiga Hypermotion

La temporada 2026/27 promete ser una de las más emocionantes para el fútbol andaluz. Córdoba CF, Cádiz CF, Granada CF y UD Almería afrontan un curso lleno de retos en una categoría donde cada partido cuenta.

El abono seguirá siendo la mejor forma de vivir el ambiente desde las gradas, pero la temporada continúa cuando el equipo juega lejos de casa.

Con la suscripción anual de Movistar Plus podrás acompañar a los cuatro representantes andaluces durante toda su aventura en LALIGA HYPERMOTION y, además, disfrutar de grandes citas de LALIGA EA SPORTS, Champions League, Premier League, tenis, cine y series.

Por 99,90 euros al año podrás vivir una temporada completa sin perderte ningún encuentro. Porque en una categoría tan igualada, cada jornada puede cambiarlo todo.

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Fuente: El Correo de Andalucía