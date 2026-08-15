Javi Martínez hace historia con un doblete de oro en el Mundial de veteranos de Lisboa

El tenista cordobés Javi Martínez ha firmado una actuación histórica en el Mundial de veteranos que se celebra en Lisboa. El jugador del Real Aero Club ha conquistado dos medallas de oro en la categoría +45, primero con la selección española por equipos y posteriormente en el cuadro individual. El título individual supone además una novedad en su palmarés, ya que hasta ahora todas sus coronas mundiales habían llegado en la competición por equipos.

Un camino impecable hasta la final

Martínez inició su participación individual con una victoria contundente frente al sudafricano Cloete, al que derrotó por un doble 6-0. En la siguiente ronda volvió a mostrarse muy sólido y superó al alemán Rekate por 6-1 y 6-2, resultado que le permitió meterse entre los 16 mejores del torneo.

A partir de ahí, el nivel de exigencia aumentó. El cordobés tuvo que remontar ante el ucraniano Baidikov, al que venció por 6-7, 6-4 y 6-2. Después volvió a resolver con autoridad su siguiente compromiso, esta vez frente al brasileño Wesley, al que derrotó por 6-0 y 6-1 para alcanzar las semifinales.

Javi Martínez festeja el triunfo en la final individual del Mundial de Lisboa. / CÓRDOBA

Una semifinal resuelta en tres sets

El billete para la final lo consiguió tras un duro encuentro frente al ruso Eigin. Martínez se impuso por 7-6, 2-6 y 6-2 después de un partido muy disputado en el que tuvo que recuperar su mejor nivel en el tercer set. La victoria le permitió acceder al partido por el título y asegurar ya una segunda medalla en Lisboa.

Derbi andaluz en la final

La final tuvo además un marcado carácter andaluz. Javi Martínez se enfrentó al gaditano Pedro Nieto, residente en Dos Hermanas, en un duelo que terminó decantándose claramente del lado del cordobés. El jugador del Real Aero Club se impuso por 6-2 y 6-1, cerrando el torneo individual con una victoria de autoridad y sumando el oro a la medalla conseguida previamente con España.

Un nuevo hito en su trayectoria

El éxito de Lisboa refuerza todavía más la trayectoria internacional de Javi Martínez dentro del tenis de veteranos. El cordobés suma ya siete títulos mundiales, y este es el primero conseguido en la competición individual.

El doblete de oro en Portugal confirma su condición de referencia dentro del tenis máster español y añade un nuevo capítulo a una carrera marcada por la regularidad y la presencia habitual en las grandes citas internacionales.