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El Cajasol Ángel Ximénez pierde a Paco Andrés por una grave lesión de rodilla

El extremo derecho pontanés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá buena parte de la temporada

Paco Andrés, en un partido del Cajasol Ángel Ximénez.

Paco Andrés, en un partido del Cajasol Ángel Ximénez. / BM Puente Genil

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez ha recibido el primer gran contratiempo de la temporada. El extremo derecho Paco Andrés ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que le obligará a permanecer varios meses alejado de las pistas. El jugador se lesionó durante un entrenamiento y, tras las pruebas médicas realizadas, se confirmó un diagnóstico que le hará perderse gran parte de la campaña.

Una baja importante en el extremo derecho

La lesión de Paco Andrés deja al equipo de Toni Malla con menos alternativas en el extremo derecho, donde Paco Bernabéu queda como principal opción para esa posición. La baja supone además un golpe especialmente duro para un jugador que había regresado este verano al club de Puente Genil tras conseguir el ascenso a División de Honor Plata con Los Dólmenes Antequera. Paco Andrés afrontaba el nuevo curso con la oportunidad de asentarse de nuevo en el primer equipo pontanés, pero la lesión frena ahora su progresión.

Paco Andrés, segundo derecha, en el primer entrenamiento de pretemporada del Cajasol Ángel Ximénez.

Paco Andrés, segundo derecha, en el primer entrenamiento de pretemporada del Cajasol Ángel Ximénez. / BM Puente Genil

Mario Dorado y Quim Rocas también siguen de baja

El Cajasol Ángel Ximénez mantiene además a otros dos jugadores en la enfermería. El extremo izquierdo Mario Dorado y el central Quim Rocas continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, aunque en ambos casos se espera que puedan regresar a las pistas en un plazo corto de tiempo. La situación médica condiciona por tanto estas primeras semanas de preparación de un equipo que continúa acumulando minutos antes del inicio de la competición oficial.

Noticias relacionadas y más

Buen balance en la pretemporada

Pese a las bajas, el Cajasol Ángel Ximénez está dejando buenas sensaciones durante la preparación. El conjunto pontanés acumula hasta el momento tres victorias, un empate y una derrota en sus partidos de pretemporada. Además, ya ha levantado su primer trofeo del verano tras conquistar el Trofeo de Feria de Ciudad Real. El siguiente compromiso llegará el próximo 19 de agosto, cuando el equipo de Toni Malla visite al Trops Málaga en un nuevo ensayo preparatorio.

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