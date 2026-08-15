Fútbol
Cádiz, Sevilla y Juanín y Diego disputarán el primer Torneo Medina Azahara juvenil en Córdoba
La cita se celebrará el 29 de agosto, a partir de las 19.00 horas, en la IDM Margaritas y reunirá a tres equipos de categoría juvenil nacional
Córdoba acogerá el próximo 29 de agosto de 2026 la primera edición del Torneo Medina Azahara, una nueva cita de fútbol base que reunirá a tres conjuntos de categoría juvenil nacional. El torneo se disputará a partir de las 19.00 horas en la IDM Margaritas, escenario elegido para una jornada que contará con la presencia del Cádiz CF, el CD Juanín y Diego y el Sevilla FC.
Tres canteras en la primera edición
La competición nace con la intención de reunir en Córdoba a equipos de formación con tradición en el trabajo de cantera. El cartel de esta primera edición estará compuesto por el Cádiz, el Sevilla y el Juanín y Diego, que ejercerá como representante cordobés en una cita concebida para medir el nivel de los jóvenes futbolistas antes del inicio de la nueva temporada.
El IDM Margaritas, escenario del torneo
La instalación municipal de Margaritas albergará los encuentros de un torneo que comenzará a las 19.00 horas. La cita permitirá además acercar a los aficionados cordobeses el fútbol juvenil y ver en acción a jugadores pertenecientes a tres estructuras formativas diferentes.
Una nueva cita para el fútbol base cordobés
El Primer Torneo Medina Azahara se incorpora así al calendario deportivo de la ciudad con una propuesta centrada en el fútbol de formación. La presencia de Cádiz CF y Sevilla FC junto al CD Juanín y Diego aporta atractivo a una primera edición que tendrá como escenario Córdoba y que servirá como punto de encuentro entre tres canteras de categoría juvenil nacional.
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