El Salerm Puente Genil formará parte del grupo 4, por lo que podrá enfrentarse a los demás equipos andaluces

El Salerm Puente Genil ya conoce el escenario competitivo que afrontará durante la temporada 2026-27. La Federación Española ha decidido encuadrar al conjunto pontanés en el grupo 4, después de haber sido inicialmente ubicado en el grupo 3, con el objetivo de que compita junto a la mayoría de los equipos andaluces.

La decisión llega después de que el club cordobés haya sido repescado tras la exclusión del Unión Malacitano, una resolución que le permite recuperar su plaza en la categoría como mejor descendido de la pasada campaña.

De esta forma, el Salerm Puente Genil ha evitado unos desplazamientos menos naturales hacia otro grupo y pasa a compartir calendario con un amplio bloque de equipos andaluces, además de conjuntos de Extremadura y Canarias.

Los jugadores del Salerm, tras la disputa del partido amistoso contra el Martos. / CÓRDOBA

Un grupo con fuerte presencia andaluza

Entre los rivales del Salerm estarán el CP Mijas Las Lagunas, Recreativo de Huelva, CD Estepona, Marbella FC, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Atlético Sanluqueño, CA Antoniano, Xerez CD, Ciudad de Lucena y Linares Deportivo. También formarán parte del grupo el CD Badajoz, CD Don Benito, Club Atlético Central, UD Tamaraceite, Las Palmas Atlético y CD Tenerife B.

La composición del grupo obligará al Salerm a afrontar también desplazamientos a Extremadura y Canarias, aunque el grueso del calendario estará marcado por los duelos frente a conjuntos andaluces.

Una segunda oportunidad para el Salerm

El cambio de grupo y la repesca permiten al club lucentino afrontar la temporada con un escenario muy diferente al que parecía tener al finalizar el pasado curso. Ahora deberá aprovechar esa segunda oportunidad para construir un proyecto capaz de competir con garantías y evitar volver a verse implicado en la lucha por la permanencia.

La presencia en el grupo 4 también añade numerosos partidos de proximidad y duelos frente a clubes históricos, lo que aumenta el atractivo de una temporada que llega tras un verano especialmente intenso en los despachos.