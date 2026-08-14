Pablo Ordóñez lidera la goleada del Córdoba Futsal en la cancha del Virgili

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad sumó su segunda victoria de la pretemporada tras imponerse por 2-6 al CD Virgili Cádiz a domicilio. El conjunto dirigido por David Fernández volvió a dejar buenas sensaciones después del 2-10 conseguido unos días antes frente al Santaella 2010 en Montilla.

En esta ocasión, el nivel de exigencia fue mayor, ya que el rival milita en Segunda B. Aun así, el cuadro blanquiverde volvió a mostrarse superior y tuvo en Pablo Ordóñez a su gran protagonista, con un ‘hat-trick’.

Un inicio muy fuerte del Córdoba Patrimonio

El partido comenzó con un Córdoba Patrimonio intenso y decidido a llevar la iniciativa. Antes de cumplirse el minuto 2, Zequi abrió el marcador y puso por delante al conjunto cordobés. La ventaja se amplió durante la primera mitad con los tantos de Miguel Palacio y Pablo Ordóñez, que situaron un claro 0-3 en el electrónico. Sin embargo, el Virgili reaccionó justo antes del descanso. El excordobesista Jesulito marcó dos goles en el último minuto del primer periodo y devolvió la emoción al encuentro con el 2-3.

Ordóñez sentencia tras el descanso

El Córdoba Patrimonio reaccionó con contundencia tras el paso por vestuarios. Pablo Ordóñez volvió a aparecer para marcar dos goles prácticamente consecutivos, en los minutos 24 y 25, y completar así su ‘hat-trick’. El jugador de Mengíbar situó el 2-5 y permitió a los blanquiverdes recuperar una ventaja cómoda. Superado el ecuador de la segunda mitad, Miguel Palacio firmó su segundo tanto de la noche y estableció el definitivo 2-6.

Dos victorias en dos amistosos

El resultado confirma el buen inicio de la pretemporada para el nuevo proyecto de David Fernández. El Córdoba Patrimonio ha ganado sus dos primeros partidos y ha marcado 16 goles entre los encuentros frente al Santaella y el Virgili.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico sigue aprovechando estos compromisos para repartir minutos, integrar a los fichajes y ajustar mecanismos antes de que lleguen los primeros grandes test del verano. La próxima cita llegará el próximo 22 de agosto en la cancha del Manzanares, un equipo con el que compartirá liga en la Primera División.