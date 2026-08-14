EUROPEO DE NATACIÓN
España roza el pleno en el Europeo de natación: casi todos los españoles pasan a semifinales
El equipo español de natación asegura su pase a la final del relevo mixto 4x100 metros tras una ajustada clasificación frente a Alemania
Maria Leiva
En la sesión matinal del Europeo de Natación contábamos con cinco pruebas con integrantes del equipo español. Con el objetivo de clasificarse para las semifinales y finales, los nadadores españoles afrontaban otra jornada de eliminatorias.
Cadevall no consigue pasar a semifinales
Nil Cadevall daba comienzo a la participación española en los 50 metros braza masculinos, con el objetivo de conseguir la clasificación para las sesiones vespertinas. Esta prueba contaba con siete rondas que terminaron siendo una completa escabechina para muchos nadadres incluido Cadevall, que no pudo clasificarse para la próxima ronda con un tiempo de 27.77.
Irene Ciércoles y Estella Tonrath se clasifican y Sara Costa se queda fuera por poco
En los 100 metros espalda femeninos, tres nadadoras se enfrentaban a las eliminatorias: Estella Tonrath, quien días antes se había quedado a cuatro décimas del podio en otra prueba, Sara Costa, en su debut y la promesa de la natación española Irene Ciércoles.
Ciércoles cerró segunda su serie con 1:00.38, consiguiendo pasar a las semifinales de la tarde. Costa terminó cuarta en su serie, con un crono de 1:01.03, que no le valió para acceder a la siguiente fase por la regla de no más de dos nadadoras del mismo país en una semifinal.
En cambio, Estella, quien también terminó cuarta en su serie con un tiempo de 1:00.85, consiguió clasificarse para la sesión de la tarde.
Arbidel brilla en su prueba a la altura de Leon Marchand
Los 200 metros mariposa masculinos los nadaban Isak Fernández y el nadador Arbidel González, que nadaba únicamente esta prueba en todo el Europeo. Arbidel deslumbraba en esta prueba, quedando primero en su serie con una marca de 1:55.07, mientras que Isak cerraba sexto de la serie con un tiempo de 1:57.92.
Ambos tiempos fueron suficientes para que los dos españoles consiguieran el pase a la semifinal de la tarde, una prueba en la que Arbidel tendrá el lujo de nadar al lado del gran Léon Marchand, uno de los grandes pesos pesados de la competición.
Alba Vázquez y el relevo mixto clasficados
Alba Vázquez cerraba las pruebas individuales españolas con los 200 metros estilos femeninos, consiguiendo una plaza para la semifinal. Una prueba cómoda que la dejó en el noveno lugar del cómputo global, con un tiempo de 2:13.51.
Por último, el gran relevo mixto de 4 x 100 metros, formado por Miguel Pérez, Luca Hoek, María Daza y Ainhoa Campabadal. Con un crono de 3:26.03, España está en la final tras sacarle tres centésimas a Alemania y marcar el corte de la prueba.
Fuente: Sport
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