España logra una plaza en la final del 4x400 femenino del Europeo sin la presencia de Carmen Avilés

El relevo español de 4x400 femenino se clasificó con cierta brillantez para la final del Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham, aunque lo hizo sin la presencia de la cordobesa Carmen Avilés. La velocista no fue una de las cuatro atletas elegidas por el cuerpo técnico para disputar la semifinal. España formó con Blanca Hervás, Ana Prieto, Herminia Parra y Rocío Arroyo. También se quedaron sin participar Paula Sevilla, reservada al tener pendiente la final de los 400 metros lisos; la vallista Sara Gallego; Eva Santidrián y la propia Carmen Avilés.

España tuvo que esperar hasta la última posta

El conjunto nacional tuvo que trabajar más de lo previsto para asegurar su presencia en la final. La clasificación no quedó garantizada hasta los últimos metros de la cuarta posta, realizada por Blanca Hervás. España terminó en la segunda posición de la primera semifinal con un tiempo de 3:26.41, lo que le permitió acceder a la final por puestos.

Ana Prieto, Herminia Parra, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, tras participar en las semifinales del relevo 4x400 femenino. / RFEA

A más de cinco segundos del récord de España

El registro quedó lejos del récord nacional que el propio relevo estableció hace apenas tres meses en el Mundial de Relevos. Entonces, España paró el cronómetro en 3:21.25, más de cinco segundos por debajo del tiempo logrado ahora en Birmingham. Pese a ello, el objetivo principal quedó cumplido con la clasificación para una final en la que el conjunto español volverá a tener opciones de luchar por los puestos de honor.

Cuatro selecciones fueron más rápidas

Las selecciones que marcaron mejores registros que España en las semifinales fueron Gran Bretaña, Países Bajos, Italia y Alemania. Por detrás del cuarteto español también lograron el pase a la final Francia, Bélgica y Polonia.

La composición definitiva del relevo español para la carrera por las medallas dependerá ahora de la decisión del cuerpo técnico. Carmen Avilés seguirá pendiente de conocer si entra entre las cuatro elegidas para una final en la que España aspira a pelear por el podio.

La final cerrará el programa femenino

La final del 4x400 femenino será la última prueba femenina del Campeonato de Europa. La carrera tendrá lugar este domingo a las 22.33 horas, cuando España buscará poner el broche al campeonato con una medalla en una de las pruebas en las que llega con mayores expectativas.