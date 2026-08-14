El Cajasol Ángel Ximénez conquista el Trofeo de Feria de Ciudad Real

El Cajasol Ángel Ximénez cerró con buenas sensaciones una exigente tanda de tres partidos de pretemporada disputados en menos de 24 horas. El conjunto pontanés conquistó el Trofeo de Feria de Ciudad Real después de imponerse con claridad al Nava y empatar posteriormente frente al Caserío Ciudad Real, anfitrión del torneo. La cita llegó apenas un día después de que el equipo dirigido por Toni Malla se desplazara hasta Cuenca para medirse al Rebi Cuenca, en un amistoso que terminó con derrota pontana por 26-23.

Derrota ajustada en Cuenca

El encuentro frente al Rebi Cuenca estuvo marcado por la igualdad durante prácticamente todo su desarrollo. Las diferencias fueron mínimas para uno y otro equipo hasta los últimos cinco minutos, cuando el conjunto manchego consiguió abrir una pequeña brecha en el marcador y asegurar la victoria por 26-23.

Los goleadores del Ángel Ximénez fueron Simonet (2), Cabello (1), Dani Ramos (1), Bernabéu (1), Vieira (3), Tiago (2), Dani Serrano (5), Loaloa (2), Mario Dorado (5) y David Estepa (1). También participaron Asanin, De Hita, Bonano, Villarejo, Yeray y Sánchez.

El entrenador del Cajasol Ángel Ximénez, Toni Malla, sigue uno de los partidos disputados en Ciudad Real. / BM Puente Genil

Victoria clara frente al Nava

El viernes, el conjunto pontanés se desplazó a Ciudad Real para disputar el Trofeo de Feria con un formato de partidos de dos tiempos de 15 minutos. El primer rival fue el Nava, al que el Ángel Ximénez derrotó con claridad por 14-6.

La superioridad pontana quedó reflejada desde la primera mitad, que terminó con un 7-4 favorable. En la segunda, el equipo de Toni Malla amplió todavía más la diferencia gracias a un buen trabajo defensivo y a una notable efectividad en ataque. El rendimiento colectivo fue una de las notas más destacadas del encuentro ante un rival de Asobal, sin que sobresaliera especialmente ningún jugador por encima del resto.

Empate ante el Caserío Ciudad Real

Sin apenas descanso, el Ángel Ximénez afrontó su segundo compromiso frente al Caserío Ciudad Real. Los primeros 15 minutos estuvieron marcados por una elevada efectividad ofensiva. La defensa pontana no mostró el mismo nivel que ante el Nava y el conjunto manchego encontró demasiadas facilidades para marcar. El Ángel Ximénez respondió en ataque durante buena parte de ese primer periodo, aunque en los minutos finales perdió acierto y el Caserío alcanzó el descanso con ventaja de 11-9.

Una jugada de uno de los partidos disputados en Ciudad Real. / bm

Reacción en la segunda mitad

El conjunto local llegó a ampliar su renta hasta los tres goles al inicio del segundo tiempo, pero el Ángel Ximénez reaccionó rápidamente. La mejora ofensiva permitió a los pontanenses darle la vuelta al marcador y situarse 14-15 a los seis minutos. A partir de ese momento, la igualdad fue máxima hasta el final. El partido terminó con empate a 20, un resultado suficiente para que el Ángel Ximénez se proclamara campeón del torneo. El Caserío Ciudad Real venció en el último partido del triangular al Nava por 17-15, un resultado insuficiente para arrebatarle el título a los cordobeses.

El Trops Málaga, siguiente rival

El balance de estas tres pruebas deja buenas sensaciones para un Ángel Ximénez que continúa acumulando minutos y ajustando su preparación. El próximo compromiso llegará el miércoles 19, cuando el conjunto pontanés se desplace a Málaga para enfrentarse al Trops en un nuevo amistoso de pretemporada.