Baloncesto | Primera FEB
El alero del Cajasol Coto Córdoba Fernando Bello apunta a la Copa del Mundo sub 23 de baloncesto 3x3
El alero del equipo cordobés ayuda a España a clasificarse para la fase final de Wuhan tras ganar cinco de las seis paradas de la Liga de Naciones
El alero del Cajasol Coto Córdoba Fernando Bello ha completado una destacada participación con la selección española sub 23 de baloncesto 3x3 en la Liga de Naciones, competición en la que España ha conseguido asegurar su presencia en la fase final de la Copa del Mundo. El jugador gallego ha tomado parte en seis torneos, denominados paradas, disputados entre Marianske Lazne, en la República Checa, y Bratislava, en Eslovaquia. España ha conseguido la victoria en cinco de esas seis citas y ha cerrado su participación con un balance sobresaliente de 17 victorias en 18 partidos.
España asegura su plaza en Wuhan
El principal objetivo del combinado nacional era conseguir la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo sub 23. España cumplió esa misión después de imponerse en las cuatro primeras paradas de la Liga de Naciones, lo que le permitió asegurar matemáticamente el billete para la cita que se celebrará del 15 al 19 de septiembre en Wuhan, China. A partir de ese momento, el cuerpo técnico aprovechó para realizar distintas rotaciones entre los jugadores convocados. Fernando Bello descansó en algunos encuentros, aunque España mantuvo su gran dinámica y volvió a proclamarse campeona en la quinta parada.
Solo una derrota en 18 partidos
El único torneo que se escapó fue el sexto y último. España volvió a alcanzar el encuentro por el título, pero cayó por 10-15 ante la República Checa, poniendo fin a una racha casi perfecta. El balance global deja clara la superioridad del conjunto nacional durante estas dos semanas de competición: cinco torneos ganados y solo una derrota en 18 encuentros. Fernando Bello ha tenido un papel destacado dentro de una selección que ha demostrado encontrarse entre las principales potencias europeas de la categoría.
Bello aspira a estar en la Copa del Mundo
El siguiente reto para el jugador del Coto Córdoba será intentar formar parte de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo. Su rendimiento en Marianske Lazne y Bratislava le sitúa entre los candidatos favoritos a entrar en la lista que viajará a China. La cita de Wuhan supondría una nueva experiencia internacional para un jugador que continúa creciendo dentro de una modalidad, el 3x3, cada vez más consolidada dentro del baloncesto.
Regreso al Coto Córdoba
El futuro inmediato de Fernando Bello pasa ahora por incorporarse a la pretemporada del Cajasol Coto Córdoba, prevista para el próximo 18 de agosto. El conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez afrontará posteriormente sus primeros compromisos de preparación dentro de la fase previa de la Copa de Andalucía. El Coto jugará el 26 de agosto ante el Fundación CB Granada y el día 30 frente al Caja 87. Después de la competición autonómica, el equipo continuará disputando amistosos para preparar su estreno en Primera FEB, previsto para el 26 de septiembre ante el Zamora.
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