Attaoui se cuelga el bronce en 800, Barroso lo roza y Diego Casas maravilla

La delegación española logró su segunda medalla en los Campeonatos de Europa de Atletismo que concluirán este domingo en Birmingham con el bronce de Mohamed Attaoui una final de 800 metros en la que David Barroso fue cuarto. De esta forma, une su logro a la plata de Marta García en 5.000 metros, con la coincidencia (o no) de que ambos se entrenan en el E On Athletics a las órdenes de Thomas Dreissigacker.

Era una carrera muy abierta que quedó marcada por la ausencia del británico Max Burgin. La primera vuelta se cubrió a un ritmo medio-lento con 53.39, lo que aventuraba que las hostilidades empezarían de inmediato. 'Moha' no salió atrás como de costumbre, sino que tiró en una clara muestra de esa disconformidad con lo que le piden sus preparadores.

El irlandés Mark English fue el más fuerte con 1:45.26, el croata Marino Bloudek se colgó una plata de mucho mérito y Attaoui bajó un escalón para con el bronce (1:45.71), superando por tan solo cuatro centésimas a David Barroso. "No estoy satisfecho. Mi temporada no estaba siendo muy buena y estoy contento con lo que he hecho aquí", destacó el tercer clasificado.

"Quería algo más. La táctica hoy no me ha ayudado mucho, pero es un bronce que habría firmado hace un mes y medio. Gracias a mi familia y a mis entrenadores, que me han ayudado a seguir con la temporada. ¡Te quiero, mamá", comentó muy emocionado el cántabro de adopción.

"Me voy un poquito con la espinita ahí clavada, porque la he visto tan cerca que pensaba que la podía conseguir. Bueno, 'Moha' tercero y yo cuarto, que está muy bien. 'Moha' ya me había comentado que iba a cambiar un poco la táctica. Yo he hecho lo que tenía pensado y me he quedado muy cerca de las medallas", explicó el segedano Barroso.

Enorme Casas

El disco español está resonando en Birmingham después de muchos años de ostracismo, desde la retirada de Mario Pestano y Frank Casañas en hombres y, a menor nivel, de Sabina Asenjo en mujeres. Con Inés López a la espera de la final del viernes, Diego Casas compitó de maravilla para acabar sexto con dos lanzamientos 'clavados' de 65,54, muy cerca de su marca personal (65,95).

Diego Casas se consagró con una sexta plaza en dicto. / RFEA - SPORTMEDIA

"Estoy contentísimo. No me lo creo. Sexto de Europa. Me he visto fuerte desde el principio y me voy muy satisfecho. Quiero dar las gracias a mi entrenador por todo el trabajo que estamos haciendo", comentó el vallisoletano, quien se entrena ahora en Roma a las órdenes de un Federico Apolloni que también trabaja con el astro italiano del peso, Leo Fabbri.

La final fue extraordinaria desde la primera ronda. Una vez más, Mykolas Alekna no hizo bueno el récord mundial de 75,56 que logró el año pasado en la pista 'tramposa' de Ramona (Estados Unidos) y fue segundo con 69,89, muy lejos del esloveno Kristjan Ceh (72,51, récord de los Campeonatos). El bronce fue para el alemán Henrik Hanssen (69,53).

Bestué, séptima

La final de 200 era una oportunidad perfecta para que Jaël Bestué diese un paso adelante tras su séptima plaza en Roma (22.93) y sus espectaculares 22.19 del año pasado en Vallehermoso. La catalana salió bien y progresó en la curva, pero en los últimos metros le faltó aguantar la caída de la velocidad y repitió séptima posición con 22.69.

Por delante, la espigada británica Amy Hunt confirmó su el 'doblete'. Tras su victoria en el hectómetro, la del condado de Nottinghamshire progresó con suficiencia en los metros finales para reinar también en 200 con 22.19, seguida por la cuatrocentista irlandesa Rashidat Adeleke (22.28) y por la británica Dina Asher-Smith (22.29), quien logró el último 'doblete' en 2018.

Más finales

No tuvo opciones Marta Serrano en la final de 3.000 metros obstáculos, ya que se quedó enseguida cuando se marcharon ocho atletas y acabó undécima con 9:44.92. Por delante, la alemana Gesa Felicitas Krause logró su tercer título tras los de 2016 y 2018, y después de ser madre en abril de 2023. Ahora buscará el año que viene en Pekín mejorar sus bronces mundiales en 2015 y en 2019.

Gesa Felicitas Krause, una atleta extraordinaria. / EFE

Krause cambió en el último 200 y se impuso con 9:12.69, seguida por la francesa Alice Finot (9:14.24), quien no pudo hacer valer su espectacular récord europeo del año pasado y cedió un escalón con respecto a su oro en Roma'24. Cerró el podio la germana Olivia Gürth (9:15.33) y su compatriota Lea Meyer fue cuarta con 9:17.07 tras una espectacular caída en el paso de la última ría.

Pese a una 'clavada' increíble con caída final en el 1.500 (penúltimo con 4:38.36), el alemán Leo Neugebauer refrendó su oro mundialista en Tokio'25 con el título continental en heptatlón (8.611 puntos), pese a que su compatriota Nicklas Kaul acabó en 4:20.70 y se quedó en 8.573. El podio lo completó el noruego Sander Skotheim bajó un escalón tras su plata en Roma y tuvo que conformarse con el bronce (8.433).

Leo Neugebauer se llevó el título en decatlón. / EFE

Con la gallega Ana Peleteiro de vuelta a los entrenamientos tras ser madre por segunda vez, la italiana Dariya Derkach reinó en triple salto con 14,60 metros, seguida con por la sorprendente belga con 14,46 (tenía la peor marca de la finalista, 14.07) y por la búlgara Alksandra Nacheva.

En pértiga se impuso con 4,80 la suiza Angelica Moser, lafinlandesaa Wilma Hetelä fue plata con 4,75 y la francesa Marie-Julie Bonnin completó el podio con 4,70. Llama la atención que la rusa Polina Knoroz ha saltado ya 4,83 este año, pero tanto European Athletics como World Athletics le siguen negando su participación. ¿Por qué los nadadores sí y los atletas no?

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Por último, en las semifinales de 200 se paseó el británico Zharnel Hughes (20.05) y parece superior en su objetivo de recuperar el título que logró en 2022 (no participó en Roma). También brillaron el defensor del título, el suizo Mumenthaler (20.09), el italiano Desalu (20.08) y el alemán Ansah (20.05), bronce en 100 e investigado por un control que no pasó. Podría ser sancionado.

Fuente: Sport