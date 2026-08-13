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Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

El español salvó cuatro bolas de partido, pero no fue suficiente para ganar al estadounidense

Jódar anula 4 bolas de partido, pero cae ante Nakashima en semifinales de Montreal.

Jódar anula 4 bolas de partido, pero cae ante Nakashima en semifinales de Montreal. / EFE

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EFE

Chicago

El español Rafael Jódar anuló cuatro bolas de partido este miércoles, pero acabó perdiendo 7-6(3) y 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima en las semifinales del Masters 1.000 de Montreal tras dos horas y dos minutos de batalla.

La primera final de Jódar en un Masters 1.000 tendrá que esperar, pero el madrileño dio muestra una vez más de su espíritu competitivo y llevó al límite a Nakashima en el primer enfrentamiento entre ambos.

Nakashima, número 31 del ránking mundial, disputará este jueves la final contra uno entre Ben Shelton y Learner Tien y garantizó la primera final entre estadunidenses en un Masters 1.000 desde 2003.

Jódar, de 19 años, peleaba por la tercera final de su carrera, la primera en torneos de esta categoría, tras coronarse este curso en Marrakech y perder la final de Washington contra Taylor Fritz.

Se topó con un Nakashima que jugó un tenis estelar durante más de hora y media. Se llevó el primer set en el desempate, después de que Jódar le anulara hasta seis bolas de break.

Consiguió la rotura en el primer juego del segundo set y tuvo oportunidades para escaparse 3-0 en el momento más complicado del partido de Jódar.

El madrileño encontró la fuerza de reaccionar y aprovechó las indecisiones de Nakashima a la hora de sentenciar el partido para darse una oportunidad.

Nakashima tuvo su primera bola de partido con 5-3 en el luminoso y Jódar al saque, pero tuvo que esperar más de veinte minutos antes de poder sellar el pase a la final.

Jódar le anuló cuatro bolas de partido y tuvo cuatro bolas de rotura para reabrir el encuentro.

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El madrileño viajará ahora a Cincinnati para disputar el último Masters 1.000 antes de su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

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