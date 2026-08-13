La Federación Española abre un "expediente disciplinario extraordinario" al Córdoba Futsal por "la presunta comisión de infracciones muy graves"

La Real Federación Española de Fútbol ha abierto un “expediente disciplinario extraordinario”, al CD Córdoba Futsal Patrimonio, además de a los clubes CD Ribera de Navarra FS y CD Xota Osasuna Magna y a los directivos del CD Ribera de Navarra, “por la presunta comisión de infracciones muy graves previstas en el Código Disciplinario de la RFEF”. Así lo ha anunciado la RFEF a través de un comunicado oficial.

La propia Federación Española asegura también que la apertura del expediente “no prejuzga la existencia de una infracción ni la responsabilidad de los expedientados, que solo podrá determinarse, en su caso, mediante la resolución que ponga fin al procedimiento”.

El expediente, según la RFEF, viene relacionado con la situación existente a día de hoy con la demora en la confección definitiva de los grupos de diferentes categorías del Fútbol Sala y la publicación de sus calendarios respectivos de la temporada 2026/2027, con especial incidencia en la Segunda División masculina.

Los movimientos de Ramón Lazaro para quedarse con el Xota y el Córdoba Futsal

Aunque la nota de la Federación Española no lo dice, el expediente lo abre tras llegarle varios documentos y leer numerosas publicaciones en relación a los movimientos llevados a cabo por el navarro Ramón Lázaro, presidente del Ribera Navarra durante la pasada temporada.

Lázaro, además de ser el presidente del Ribera Navarra, un equipo de la Primera División, tuvo contactos con las juntas directivas del Xota y del Córdoba Futsal, otros dos clubes de la misma categoría, para adquirir los derechos federativos de ambos mediante una transacción económica.

José García Román sostiene la placa que recibió el pasado mes de mayo en reconocimiento a su trayectoria como presidente del Córdoba Futsal. / Chencho Martínez

Los "contactos" de José García Román con Ramón Lázaro

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, reconoció el pasado mes de mayo haber mantenido "contactos" con Ramón Lázaro, el día que anunció su marcha del club como presidente, una decisión que al final no ejecutó, ya que volvió al cargo un mes más tarde. A preguntas de este diario, ha dicho que no tiene nada que declarar en relación al expediente que ha abierto la Federación Española a su club.

La RFEF inscribe al Ribera Navarra en Segunda

El Juez Único de Competiciones No Profesionales ha acordado, con fecha 13 de agosto, la inscripción del CFS Ribera Navarra en las competiciones en las que tiene derecho deportivo de participación, después de analizar y estimar las alegaciones presentadas por el club.

Sin embargo, El mismo órgano ha denegado la inscripción del CD Xota FS en Tercera División y en el Campeonato de España/Copa de SM El Rey al considerar acreditada una situación de gestión o influencia decisiva común con el CFS Ribera Navarra, competiciones en las que este equipo también tiene derecho de participación.

El artículo 37.3 del Reglamento de Competiciones dispone que la RFEF adoptará las medidas necesarias para asegurar que solo uno de los clubes pueda participar en la competición. En aplicación de esa previsión, el Juez Único ha acordado la medida que ha estimado más oportuna para corregir la situación, atendiendo a la finalidad de protección de la integridad de las competiciones que persigue el artículo 37: preservar el derecho de participación del CFS Ribera Navarra, cuya situación era anterior, y denegar la inscripción del CD Xota FS en las dos competiciones coincidentes. Esta resolución no afecta al derecho del CD Xota FS a participar en Primera División de Fútbol Sala, ya que el Ribera no jugará en esa liga en la temporada 2026-27 al descender el pasado mes de mayo.

El inicio de las actuaciones

Las actuaciones, según recalca la RFEF, tienen su origen en abril, cuando el Departamento de Integridad de la RFEF recibió una denuncia sobre determinadas actuaciones que pudieran afectar a la Primera División. Tras su análisis, el asunto fue trasladado al órgano disciplinario, que abrió una información reservada y adoptó medidas para preservar el normal desarrollo de los partidos pendientes, entre ellas la presencia de delegados federativos en determinados encuentros y el requerimiento de información a las personas afectadas.

Durante junio y julio, el Departamento de Integridad continuó analizando tanto las informaciones publicadas en medios de comunicación como las recibidas a través del Canal de Denuncias de la RFEF, trasladando al órgano disciplinario la documentación obtenida.

La apertura del expediente

Como consecuencia de estas actuaciones, el 24 de julio de 2026, el Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala acordó la incoación de un expediente disciplinario extraordinario a los clubes CD Ribera de Navarra FS, CD Córdoba Futsal Patrimonio y CD Xota Osasuna Magna, así como a varios directivos del CD Ribera de Navarra, por la presunta comisión de infracciones muy graves previstas en el Código Disciplinario de la RFEF.

La RFEF quiere dejar claro también que “el expediente se encuentra actualmente en fase de instrucción y seguirá el procedimiento reglamentariamente establecido hasta su resolución definitiva. La RFEF recuerda que la incoación de un expediente no prejuzga la existencia de una infracción ni la responsabilidad de los expedientados, que solo podrá determinarse, en su caso, mediante la resolución que ponga fin al procedimiento.