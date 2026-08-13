El Córdoba Futsal sube el nivel de exigencia ante el Virgili en su segundo amistoso

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afrontará este viernes su segundo partido de pretemporada. El conjunto blanquiverde visitará al Virgili Cádiz Futsal, equipo de Segunda B, en un encuentro que comenzará a las 21.00 horas. El equipo dirigido por David Fernández llega a la cita después de estrenarse con una contundente victoria por 2-10 frente al Santaella 2010, conjunto de Tercera División al que se midió en Montilla. En aquel encuentro marcaron Faly, Miguel Palacio y Titi del Rey, todos ellos por partida doble, además de Zequi, de penalti, Pablo Ibarra, Ivi y Alvarito.

Un rival de mayor exigencia

El duelo frente al Virgili supondrá un paso adelante en el nivel de dificultad de la preparación. El conjunto gaditano compite en Segunda B y cuenta además con una larga trayectoria dentro del fútbol sala nacional. En sus mejores años llegó incluso a participar en Primera División, durante las primeras etapas de crecimiento de esta modalidad en España. El encuentro servirá por tanto para que David Fernández siga introduciendo conceptos y probando diferentes combinaciones antes de las primeras citas oficiales.

Víctor busca un disparo a portería. / Córdoba Futsal

Lucas Perin, única ausencia

El técnico cordobés contará en principio con toda su plantilla salvo Lucas Perin. El jugador brasileño continúa en su país a la espera de completar los trámites necesarios para poder incorporarse al equipo y jugar en España. Su llegada está llamada a reforzar considerablemente el potencial ofensivo del Córdoba Patrimonio en una temporada especialmente exigente.

Manzanares, siguiente prueba

Después del compromiso en Cádiz, el calendario de pretemporada continuará el 22 de agosto con una visita al Manzanares, ya de Primera División. Será hasta ese momento el ensayo de mayor exigencia para el conjunto blanquiverde, que podrá medir su nivel ante un rival de su misma categoría.

La Copa de Andalucía, primer gran examen

El primer gran test de la preparación llegará entre los días 28 y 30 de agosto con la disputa de la Copa de Andalucía en Torredelcampo. El Córdoba Futsal se enfrentará al Málaga FS en semifinales. Si logra superar la eliminatoria, disputará la final el día 30, previsiblemente ante el Jaén Paraíso Interior. El torneo servirá para comprobar el grado de madurez de una plantilla muy renovada y será uno de los principales exámenes antes del arranque liguero.

Pinatar, último ensayo antes de la Liga

La serie de amistosos concluirá el 4 de septiembre, cuando el Córdoba Patrimonio reciba al Pinatar, equipo de Segunda División. Ese encuentro servirá como último ensayo antes del comienzo de la competición oficial. El conjunto blanquiverde iniciará la Liga una semana más tarde en la pista del El Ejido Futsal, en el que será el primer examen real para el nuevo proyecto dirigido por David Fernández.

Los jugadores del Córdoba Futsal celebran un gol. / Córdoba Futsal

El estado de la plantilla

El Córdoba Futsal va a afrontar la temporada con 15 futbolistas en la plantilla. El Córdoba Futsal mantiene a ocho con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, el cierre Hugo y los alas Murilo , Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito (exMálaga Ciudad Redonda), a los alas zurdos Ivi (exAlzira), Faly (cedido por el Valdepeñas) y Lucas Perin (exAnderlecht), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y a los pívots Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B) y Pablo Ibarra (exPinatar). El último fichaje anunciado, el ala Diego Tosina, jugará cedido en el Málaga Fútbol Sala.

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral, Andrei y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez. Enzo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.