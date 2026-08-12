El Rahi Sepisur Adesal completa una plantilla de 15 jugadoras para la División de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal ya tiene cerrada su plantilla para la próxima temporada en la División de Honor Oro de balonmano femenino. El conjunto dirigido por Rafa Moreno contará con un bloque de 15 jugadoras para afrontar un nuevo curso en una categoría en la que el club cordobés está acostumbrado a pelear en la zona alta de la clasificación. La entidad ha apostado por combinar la continuidad de varias jugadoras importantes del pasado ejercicio con siete incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas del equipo.

Continuidad en el bloque

Del pasado curso seguirán en el equipo la guardameta Inmaculada García-Navas, la extremo Ángela Ruiz, las laterales Zoe Turnes y Fátima Acuña Insfran, las centrales Carla Montero y Jessica Oliva y la pivote Mari Miranda.

Todas ellas conocen ya la filosofía de trabajo de Rafa Moreno y el funcionamiento de un club que ha consolidado en los últimos años un proyecto competitivo dentro del balonmano femenino nacional. La continuidad de este núcleo permitirá mantener una base reconocible dentro de una plantilla que también presenta importantes novedades.

Carla Montero intenta irse de dos rivales. / Chencho Martínez

Siete fichajes para reforzar el equipo

El Adesal ha realizado siete incorporaciones para completar su plantilla. La portería contará con la ucraniana Viktoria Mykhaylenko, procedente de la liga de las Islas Feroe, que llegará para aumentar la competencia bajo palos.

La primera línea también ha recibido refuerzos con la brasileña Mary Rodrigues y la granadina Daniela Jerónimo. Rodrigues defendió la pasada temporada los colores del Schar Colores Zaragoza, también en División de Honor Oro, mientras que Jerónimo militó en el Zonzamas Lanzarote.

Más alternativas en el pivote y los extremos

Para mejorar la rotación en la posición de pivote, la entidad ha incorporado a Susana Martín, procedente del Lanzarote Puerto El Carmen, otro conjunto de la División de Honor Oro.

El equipo también ha reforzado el lateral derecho con Bruna Simonato. Las otras dos incorporaciones corresponden al extremo izquierdo. El Adesal ha fichado a María González y ha incorporado a la juvenil Carla Matos, que tendrá la oportunidad de crecer dentro de la dinámica del primer equipo.

Una plantilla equilibrada para un curso exigente

Con estas incorporaciones, Rafa Moreno dispondrá de una plantilla equilibrada entre experiencia, continuidad y juventud. El objetivo será mantener la competitividad mostrada por el Adesal en las últimas temporadas y volver a estar cerca de los puestos importantes de una División de Honor Oro que cada año presenta un nivel más elevado.

La mezcla entre jugadoras que ya conocen el proyecto y fichajes con experiencia en la categoría permitirá al conjunto cordobés afrontar la temporada con alternativas en prácticamente todas las posiciones.