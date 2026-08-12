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Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez afronta un exigente doble test en Cuenca y Ciudad Real

El conjunto de Toni Malla se medirá este jueves al Cuenca y el viernes disputará el Trofeo de Ferias ante La Nava y Caserío Ciudad Real.

Toni Malla da instrucciones en un encuentro.

Toni Malla da instrucciones en un encuentro. / BM PUENTE GENIL

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José Saldaña

Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez afrontará este fin de semana una nueva tanda de partidos de pretemporada con tres compromisos de elevada exigencia. El conjunto pontanés de balonmano jugará este jueves en Cuenca y, apenas un día después, viajará a Ciudad Real para disputar el Trofeo de Ferias.

El primer compromiso llegará este jueves, a las 20.00 horas, frente al Cuenca, un rival de la Liga Asobal que suele elevar considerablemente su rendimiento cuando juega como local.

El conjunto conquense mantiene buena parte del bloque de la pasada temporada y ha reforzado su plantilla con tres incorporaciones. Han llegado el guardameta húngaro Decsi, el extremo derecho Jan Blas, procedente del segundo equipo del Barcelona, y el internacional portugués Pinto.

Un entrenamiento del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

Un entrenamiento del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. / BM PUENTE GENIL

Dos partidos más en Ciudad Real

Los pontanenses se enfrentarán primero a La Nava, a partir de las 17.30 horas, y posteriormente al Caserío Ciudad Real, desde las 18.15 horas.

Ambos encuentros se disputarán con un formato reducido de dos tiempos de quince minutos, lo que obligará al equipo de Toni Malla a mantener una intensidad alta desde el inicio.

Rivales muy reforzados

Los dos adversarios del viernes han realizado movimientos importantes durante el verano. El Caserío Ciudad Real ha incorporado a jugadores de experiencia y nivel como Jorge Maqueda, Nacho Plaza y David Cardoso.

La Nava, por su parte, ha sumado seis fichajes: Ugalde, procedente del Barcelona B; Moreno, de Cabo Verde; Vázquez, de Cuba; los franceses Esparon y Baptiste; y el portugués Lima. El torneo permitirá así al Cajasol Ángel Ximénez medirse a dos equipos que han elevado considerablemente el nivel de sus plantillas.

Los pontanos se medirán en el torneo de este viernes en Ciudad Real al Nava a las 17.30 horas y al Caserío Ciudad Real a las 18.30 horas. El triangular concluirá a las 19.30 horas con duelo Caserío-Nava. Los partidos se jugarán a un tiempo de 30 minutos.

Tres bajas en la expedición

Toni Malla viajará con prácticamente los mismos jugadores que participaron el pasado fin de semana en Portugal. Seguirán siendo baja Mario Dorado, Quim Rocas y Paco Andrés, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

El cuerpo técnico dispondrá, por tanto, de una nueva oportunidad para evaluar la evolución de un equipo que acumula ya cerca de tres semanas de preparación.

Una pretemporada que gana intensidad

Los compromisos de Cuenca y Ciudad Real llegarán después de las buenas sensaciones dejadas por el Ángel Ximénez en sus dos primeros amistosos de pretemporada en Portugal.

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Esta nueva tanda de encuentros supondrá un paso más en la puesta a punto física y táctica del conjunto pontanés, que afrontará pruebas ante rivales de mayor exigencia antes del inicio de la competición oficial.

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