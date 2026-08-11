Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura La ViñuelaPuertas Abiertas Córdoba CFIBI CórdobaHomicidio imprudentePlantación 'indoor'El tiempoGuía Eclipse SolarControl fauna aeropuertoTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaSeguridad eclipse solarCarreteras DiputaciónViviendas lujoNuevo ArcángelReforma Ollerías
instagramlinkedin

Natación

Luca Hoek se crece junto a Popovici: tercero y a semifinales

Esta tarde buscará la final de los 100 metros libres

Luca Hoek es la nueva estrella de la natación española

Luca Hoek es la nueva estrella de la natación española / RFEN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Kind

Luca Hoek debutó a lo grande en los Campeonatos de Europa de París. El catalán, de 18 años, se clasificó para las semifinales de los 100 metros libres con la tercera mejor marca (47.90), a tan solo 18 centésimas del récord de España. Además, nadó junto a su ídolo, David Popovici, que logró el mejor tiempo. Volverán a nadar juntos esta tarde de martes.

Hoek estuvo cerca de quedar segundo, siguiendo en todo momento la estela de Popovici, pero finalmente el croata Hribar (47.80) fue capaz de superarlo en los últimos metros. No hay mal que por bien no venga, ya que gracias a eso el español nadará en las semifinales de nuevo junto a Popovici, que parece haberle dado suerte en su primera prueba del Europeo.

"Sí. Me fijo mucho en él, porque ha sido siempre un chaval finito y sin mucho músculo, un poco como yo. Me encantan su humildad, su mentalidad y su forma de pensar. Es muy culto y habla muy bien. Hace poco vi en una entrevista que estaba entrenando para batir el récord del mundo y me asustó un pelín. Me encantaría nadar una final con él para luchar al máximo", aseguró Hoek sobre el rumano en una entrevista para Sport.

Hugo González, por poco

En la prueba de los 200 espalda, Hugo González sufrió más de lo esperado para clasificarse para las semifinales (1:58.11). En el último largo fue capaz de remontar varias posiciones, aunque quedó sexto en su serie y decimonoveno en la global. No salió bien y fue a remolque durante un tercio de la serie, aunque los últimos 50 metros, si hubieran durado un poco más, le habrían permitido escalar un poco más.

Lo contrario le sucedió a Diego Mira, que fue subiendo hasta la quinta posición durante los primeros 150 metros, pero se desinfló en el último tramo para acabar quedando octavo. Por los pelos, pero el español queda eliminado y no accede a las semifinales, con un tiempo de 1:58.29. El mejor de la serie fue el francés Nathan Muratory, que batió el récord mundial junior (1:54.87).

Garach, cumple

En la última prueba de la sesión matinal Carlos Garach consiguió el pase a la semifinal de los 800 metros libres con la séptima mejor nota del total de los participantes. El granadino compitió en la tercera de las series para parar el crono en 7:48.26, récord de España, para acabar así con una de las plusmarcas nacionales más antiguas, que estaba en manos de Marco Rivera desde el 28 de julio de 2009 en Roma. La final será este miércoles a las 20.03 horas.

En la final se había colado también un poco antes el relevo mixto 4x10 estilos con un cuarteto formado por Iván Martínez, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles. Los españoles fueron segundos en su serie, por detrás de Gran Bretaña, con un crono de 3:45.87, también récord nacional. Una marca que los sitúa en la cuarta posición del total de participantes, por detrás del equipo de Atletas neutrales B (Rusia), Francia y Gran Bretaña.

Noticias relacionadas y más

La final se disputará esta misma tarde para cerrar el programa vespertino (20.06 horas).

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. Las imágenes del satélite Copernicus muestran la llegada a Córdoba de la nube de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva)
  4. Fin a una espera de más de 20 años: comienzan las obras de cerramiento de las fachadas del estadio Nuevo Arcángel
  5. Un juzgado de Córdoba da la razón a un trabajador de Correos que pidió cambiar de turno para cuidar a su hijo
  6. De la ‘tregua’ térmica a los 43 grados en Córdoba: Aemet anticipa un nuevo subidón de las temperaturas
  7. José Manuel Recio, catedrático de Ecología de la UCO, explica por qué ya no hay agua en los Baños de Popea: 'De cada 100 litros que caen, 80 se infiltran
  8. Los Baños de Popea en la Sierra de Córdoba, sin agua pese a las lluvias excepcionales del invierno

La Casa Joven busca recursos en Montilla para 19 adolescentes en situación de vulnerabilidad

La Casa Joven busca recursos en Montilla para 19 adolescentes en situación de vulnerabilidad

La nueva planta de residuos de Dos Torres, paralizada por el incendio mientras la Diputación evalúa los daños

La nueva planta de residuos de Dos Torres, paralizada por el incendio mientras la Diputación evalúa los daños

Un rival del Córdoba CF destituye a su entrenador antes de que empiece LaLiga Hypermotion

Un rival del Córdoba CF destituye a su entrenador antes de que empiece LaLiga Hypermotion

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Dinamarca revela el caso de un exsoldado de las SS nazis, padre biológico potencial de decenas de nórdicos

Dinamarca revela el caso de un exsoldado de las SS nazis, padre biológico potencial de decenas de nórdicos

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba su presupuesto municipal de 2026 con el voto a favor del PP y la abstención de IU

El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba su presupuesto municipal de 2026 con el voto a favor del PP y la abstención de IU

El Festival Iznajazz convierte Iznájar en escenario de excepción para el bailar música cubana

El Festival Iznajazz convierte Iznájar en escenario de excepción para el bailar música cubana
Tracking Pixel Contents