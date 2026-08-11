Luca Hoek asombra y luchará por una histórica medalla española en los 100 libre del Europeo

Habrá quien piense que todo está ocurriendo demasiado rápido para Luca Hoek. Pero el nadador de 18 años nacido en Sant Pere de Ribes y criado en Sitges, de padre neerlandés y madre francesa, ya venía advirtiendo con sus constantes exhibiciones como júnior de lo que iba a pasar. Y de manera casi inmediata. En su primera gran competición con los grandes en piscina larga, en el Centro Acuático de Saint-Denis, Hoek ya se está encargando de hacer historia. Sin perder la calma, y con la pose propia de quien asume su función como quien tira de rutina.

En la tarde de este miércoles, y como en la jornada matutina a la vera de su ídolo, David Popovici, se clasificó para la final de la prueba reina de la natación, los 100 metros libres, a disputar este miércoles (18.52 h., Teledeporte). No solo no sufrió Hoek, sino que concluyó segundo su semifinal, sólo por detrás del mito rumano (campeón mundial y europeo), y con un tiempo asombroso (47.26) que le permitía romper su propia plusmarca nacional (47.72), lograda el pasado mes de junio en los Trials de Palma. El tiempo del catalán en el extrarradio de París es el 17º mejor de la historia, situándose ya demasiado cerca de las leyendas absolutas de la natación.

El nadador catalán Luca Hoek. / GORKA URRESOLA

Se permitió incluso Hoek superar al ruso Egor Kornev (47.27) para acceder a la final con la segunda mejor marca de la prueba. Es decir, lo que hace un par de días parecía un sueño para el pupilo de Ben Titley en el CAR de Sant Cugat, ahora es una aspiración del todo real.

Final para Hugo González

Muchos más problemas tuvo Hugo González para clasificarse para la final del 200 espalda (miércoles 18.40 h.). El nadador balear tuvo que reaccionar en los últimos 50 metros de la segunda semifinales (donde acabó quinto tras una furiosa remontada) para acceder a la final con el séptimo mejor tiempo (1:55.75).

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El nadador balear Hugo González. / Javier Borrego / AFP7

En cualquier caso, una marca extraordinaria para el vigente campeón del mundo de la prueba, oro logrado en 2004 en Doha, y que permite intuir incluso una mejor prestación. Aunque quien atrae los focos es el húngaro Hubert Kos, que a punto estuvo de quebrar el histórico récord mundial de Aaron Peirsol (1:51.92) de los tiempos de los bañadores de plástico (julio de 2009). Kos, con su 1:52.30, se quedó eso sí con el récord de Europa.