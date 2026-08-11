El Córdoba Futsal se estrena en pretemporada con goleada al CD Santaella 2010

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha echado a rodar. El conjunto blanquiverde disputó este martes en el Municipal de Montilla su primer encuentro amistoso de la pretemporada, una primera toma de contacto con la competición en la que se impuso con claridad al CD Santaella 2010 por 2-10. Un resultado amplio para un equipo que afronta sus primeras semanas de preparación y que comienza a recuperar sensaciones con el balón y a acumular minutos en las piernas.

Un primer test para recuperar sensaciones

El duelo sirvió principalmente para que el Córdoba Patrimonio comenzara a trasladar al parqué el trabajo realizado durante los primeros días de preparación. Con la pretemporada todavía en su fase inicial, el cuadro blanquiverde encontró en el conjunto de Santaella un rival ante el que probar automatismos, repartir minutos y recuperar poco a poco el ritmo competitivo.

El encuentro llegó al descanso con un 1-5 favorable al conjunto cordobés, que fue imponiendo su superioridad con el paso de los minutos. El marcador permitía al equipo dirigido por el cuerpo técnico afrontar la segunda mitad con margen para seguir trabajando diferentes aspectos del juego y continuar aumentando la carga de competición.

Acción del partido entre el Córdoba Patrimonio y el Santaella en el Municipal de Montilla. / Edu Luque

Diez goles para comenzar

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de David Fernández mantuvo la intensidad y amplió considerablemente su ventaja. El conjunto blanquiverde terminó firmando una decena de tantos para cerrar su primer amistoso del verano con un 2-10 que refleja la diferencia entre ambos equipos y, sobre todo, deja un estreno goleador para los cordobeses.

Faly y Miguel Palacio fueron los máximos anotadores del encuentro, con dos tantos cada uno. También marcaron por partida doble Titi del Rey, mientras que Zequi, Pablo Ibarra, Ivi y Alvarito completaron la nómina de goleadores del Córdoba Patrimonio en Montilla.

Más allá del resultado, el encuentro permitió al equipo comenzar a recuperar el pulso de la competición después de las primeras semanas de trabajo físico. El objetivo pasa ahora por seguir creciendo progresivamente, afinar conceptos y aumentar la exigencia de los amistosos conforme avance la preparación.

Cádiz, próxima parada

El calendario de pretemporada tendrá continuidad el próximo 14 de agosto. El Córdoba Patrimonio se desplazará entonces hasta Cádiz para medirse al CD Virgili Cádiz Futsal, en un nuevo compromiso que permitirá al conjunto blanquiverde seguir acumulando minutos y avanzar en su puesta a punto.

El primer examen ya está superado. Diez goles, minutos para las piernas y trabajo por delante. El Córdoba Patrimonio comienza a tomar forma.