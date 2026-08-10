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FICHAJES

El plan del Real Madrid para lo que queda de mercado

Detrás de la valoración de Mourinho sobre la “plantilla corta” subyace el deseo de incorporar un central zurdo y se mantiene la idea de sondear un mediocampista creativo

Courtois, sobre Mourinho: “Me gusta su sinceridad”.

Courtois, sobre Mourinho: “Me gusta su sinceridad”. / Real Madrid

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Denís Iglesias

Madrid

El mercado del Real Madrid ha sido uno de los más revolucionarios que se recuerdan. No solo por las seis incorporaciones (Diomande, Cucurella, Espí, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva), también por el buen número de salidas, sobre todo de canteranos como Gonzalo García y Palacios. Sin embargo, el giro de guión con Rodri, la pieza que iba a culminar la remodelación, ha dejado cierta sensación de agotamiento en Valdebebas.

Desde el club se transmite la sensación de mercado cerrado que Mourinho modela con mensajes como el que dejó tras el duelo frente al Ferencváros, cuando habló de trabajar con una “plantilla corta” de 20 jugadores fijos. El portugués también utilizó a Bernardo Silva para ejemplificar una de las dos grandes necesidades que sigue teniendo el Madrid: “Durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo he adelantado a la posición del diez. Y he metido al chico, Cestero, para dar un poco más de estabilidad ahí”.

Asencio, una salida necesaria

La necesidad de fichar un centrocampista sigue viva, al igual que la de encontrar un central zurdo, como se evidenció en el gol del Ferencváros, nacido de un desajuste entre Huijsen y Rüdiger. El problema de ambos movimientos es que están supeditados a salidas. En el caso del defensor, el sacrificado está claro: Raúl Asencio, cuya lesión impidió la gestión de una salida que habría activado la incorporación de un central más contrastado. El favorito del portugués siempre ha sido Bastoni, del Inter.

Con el mediocampista, el encaje implica pasos más complicados. El eslabón más débil en esta parcela es Camavinga, pero su última actuación en Hungría ha revitalizado la condición de un futbolista que quedó señalado la temporada pasada. Su expulsión frente al Bayern resultó decisiva para la eliminación del Madrid.

Sin embargo, Mourinho ha querido darle una oportunidad a un jugador que no quiere irse y para el que el club tampoco ha encontrado un postor a la altura de lo que pide por él (un umbral superior a los 60 millones). En esta parcela también se discutía la continuidad de Thiago Pitarch, quien cayó lesionado al poco de incorporarse al trabajo. La idea es que no salga a pesar del interés del Fulham.

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Más debate ofrece la continuidad de Endrick, quien no quiere resignarse a una segunda cesión. La buena pretemporada de Ciria, al que el Madrid fichó en enero del filial del Sevilla, le ha puesto en el escaparate. Carpetas abiertas para un cierre de mercado donde el club blanco quiere actuar con sigilo -como hizo al comienzo- ante las oportunidades que puedan surgir.

Fuente: Sport

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