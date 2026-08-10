Cucurella y Konaté se estrenan en el Real Madrid con los reconocimientos médicos

Mañana de estrenos en el Real Madrid. Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se han incorporado a la pretemporada blanca tras su participación en el Mundial. Los dos nuevos madridistas, junto a Kylian Mbappé, se sometieron a la primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Plantilla completa, a falta de dos refuerzos

Con la incorporación del lateral catalán y de los franceses José Mourinho ya dispondrá de toda la plantilla para trabajar en lo que resta de pretemporada, en la que el miércoles se medirán al Deportivo en Riazor en el Trofeo Teresa Herrera. Será el escenario que vivirá el debut del marfileño Yan Diomande como jugador del Real Madrid. Cucurella y Konaté son los dos últimos fichajes que se han sumado al trabajo, después de que ya lo hicieran Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí.

Cucurella, Konaté y Mbappé participarán durante la mañana también en la sesión de trabajo con el equipo, aunque a menor ritmo. Mourinho espera ahora que José Ángel Sánchez y Juni Calafat acaben de aligerar la plantilla dando salida a los descartes, entre los que pueden salir Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, un Endrick que explora la cesión en la Premier y hasta un Arda Guler por el que el París Saint-Germain ha realizado una oferta que rondaría los 115 millones de euros. Además, Mourinho ha demandado el fichaje de un mediocentro que supla la fallida llegada de Rodri, y un central zurdo para reforzar la defensa.

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El técnico fue claro a la conclusión del partido ante el Ferencvaros sobre las necesidades del equipo para cerrar la plantilla: "Necesitamos algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones. Bernardo es un jugador tremendo que tiene que crecer. Alguien que nos da salida de balón si juega más bajo, si juega en la posición del seis o del ocho. Durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo he adelantado a la posición del diez. En la posición del diez es otra donde Bernardo está cómodo. Es un futbolista que te puede jugar en tres o cuatro posiciones y eso, para un entrenador, en una plantilla que queremos que sea corta...".