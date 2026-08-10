El Córdoba Futsal inicia ante el Santaella una pretemporada cargada de amistosos

El Córdoba Futsal disputará este martes, 11 de agosto, su primer encuentro amistoso de la pretemporada. El conjunto blanquiverde se medirá al CD Santaella 2010 a partir de las 21.00 horas en Montilla, en una cita que servirá para comenzar a evaluar el nuevo proyecto dirigido por David Fernández.

El rival milita en Tercera División, tres categorías por debajo del Córdoba Patrimonio, y será uno de los cinco representantes cordobeses que competirán esta temporada en dicha categoría. Más allá del resultado, el principal interés del encuentro estará en comprobar el estado de los fichajes y el grado de adaptación de una plantilla profundamente renovada.

Primer examen para los nuevos fichajes

David Fernández tendrá la primera oportunidad de ver en competición a buena parte de las incorporaciones realizadas durante el verano. Todos los fichajes se encuentran ya en Córdoba salvo Lucas Perin, por lo que podrán debutar con su nueva camiseta el cierre madrileño Alvarito, procedente del Málaga Ciudad Redonda; los alas zurdos Ivi, ex del Alzira, y Faly, cedido por el Valdepeñas; y el ala diestro Pablo Ordóñez, también procedente del Málaga Ciudad Redonda. En la posición de pívot podrán estrenarse Miguel Ángel Palacio, procedente de ElPozo Murcia B, y Pablo Ibarra, exjugador del Pinatar. El encuentro servirá así para empezar a comprobar cómo encajan las nuevas piezas dentro de la idea de juego del técnico.

David Fernández, con el resto de componentes del cuerpo técnico. / Víctor Castro

Ocho jugadores continúan del pasado curso

También formarán parte de la convocatoria los ocho futbolistas que permanecen de la pasada temporada. La nómina está integrada por los porteros Víctor y Fabio; el cierre Hugo; y los alas Murilo, Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández.

Además, varios futbolistas del filial de Tercera División dispondrán de minutos en Montilla, dentro de una pretemporada en la que el cuerpo técnico pretende observar también a los jugadores de la cantera.

Una pretemporada con una agenda cargada de encuentros

El partido ante el Santaella abrirá un calendario de preparación que continuará el 14 de agosto en Cádiz, donde el Córdoba Futsal se enfrentará al CD Virgili Cádiz Futsal. La tercera cita llegará el 22 de agosto en el Manzanares Arena, con el Manzanares Futsal como rival. Será uno de los ensayos más exigentes del verano por tratarse de un adversario de Primera División.

Posteriormente, el Córdoba Patrimonio disputará la Copa de Andalucía, que tendrá lugar los días 28 y 30 de agosto. Los cordobeses se medirán al Málaga FS el día 28 en las semifinales, que se celebrarán en Torredelcampo, sede también de la final.

Vista Alegre cerrará la preparación

La pretemporada concluirá el 4 de septiembre en Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio recibirá al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles en el único amistoso anunciado como local. El encuentro servirá como presentación del nuevo proyecto ante su afición y como último ensayo antes del comienzo de la competición oficial. La Liga arrancará el fin de semana del 13 de septiembre, cuando el Córdoba Patrimonio visite la pista de El Ejido.