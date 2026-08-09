La Vuelta a España en Córdoba: Pogacar devolverá la imagen de un pentacampeón del Tour 30 años después de Indurain

La Vuelta a España volverá este año a recorrer las carreteras de la provincia de Córdoba. La cita llegará el próximo 6 de septiembre, cuando la 15ª etapa tenga su salida en Palma del Río y concluya en la capital cordobesa, con la meta instalada en la Avenida de Vallellano.

El pelotón pasará también por Posadas, Villaviciosa de Córdoba y Espiel antes de alcanzar la ciudad. Sin embargo, más allá del recorrido, buena parte de las miradas estarán puestas en un nombre: Tadej Pogacar.

Un grupo de aficionados anima al ciclista navarro en la meta de Córdoba. / Francisco González

El esloveno llegará a Córdoba apenas 40 días después de conquistar su quinto Tour de Francia. Su presencia permitirá a la provincia contemplar nuevamente en directo a un corredor que ya acumula cinco victorias en la prueba por etapas más importante del mundo.

Habrá que remontarse 30 años, hasta Miguel Indurain en 1996, para encontrar la última ocasión en la que un pentacampeón del Tour recorrió Córdoba con sus cinco títulos ya conquistados.

Anquetil, el primer pentacampeón que corrió en Córdoba

Uno de los grandes nombres de la historia del ciclismo que pasó por las carreteras cordobesas fue Jacques Anquetil, ganador del Tour de Francia en 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964. El francés compitió en Córdoba durante la novena etapa de la Vuelta de 1962, disputada el 5 de mayo sobre 193 kilómetros entre Málaga y la capital cordobesa. La victoria correspondió al egabrense Antonio Gómez del Moral, protagonista de una jornada especialmente significativa para el ciclismo provincial.

Anquetil no pudo completar aquella Vuelta. Terminó retirándose en la recta final debido a problemas gástricos y el triunfo definitivo quedó en manos del alemán Rudi Altig. Existe, eso sí, una diferencia importante con la visita que realizará Pogacar. Cuando Anquetil pasó por Córdoba en 1962 todavía había conquistado únicamente dos de los cinco Tours que terminarían formando parte de su palmarés.

Otros dos miembros del selecto grupo de pentacampeones, el belga Eddy Merckx y el francés Bernard Hinault, nunca llegaron a competir en Córdoba durante sus escasas participaciones en la ronda española.

Indurain, rodeado de seguidores y protegido por las fuerzas del orden, a su llegada a la estación del AVE. / Francisco González

La fiebre por Indurain en 1996

Sí lo hizo Miguel Indurain. El navarro llegó a la Vuelta a España de 1996 como ganador de cinco Tours consecutivos, conquistados entre 1991 y 1995. Aquella participación tuvo lugar en la última temporada de su extraordinaria trayectoria profesional. Indurain venía de un Tour complicado y tomó la salida en la ronda española con el objetivo de intentar cerrar el curso con una gran victoria.

Córdoba recibió al navarro el 15 de septiembre de 1996, durante la novena etapa de aquella edición. La jornada partió de Jerez de la Frontera y terminó en la capital cordobesa después de 203,5 kilómetros. El italiano Nicola Minali se impuso al esprint, mientras que su compatriota Fabio Baldato vestía entonces como líder de la clasificación general.

Córdoba se volcó con Miguel Indurain

La llegada de Indurain provocó una enorme expectación. Miles de aficionados soportaron las altas temperaturas para contemplar al pelotón y, especialmente, al corredor navarro. Las carreteras de la provincia y las inmediaciones de la meta se llenaron de aficionados y pancartas de apoyo al cinco veces campeón del Tour.

Indurain, sin embargo, abandonó rápidamente la zona de llegada al no tener que subir al podio y se trasladó al hotel en el que pasó aquella noche. La jornada siguiente era de descanso. El pelotón debía trasladarse hacia la zona de Ávila y el navarro abandonó Córdoba en AVE. Antes de partir recibió una medalla conmemorativa de manos del entonces alcalde, Rafael Merino, y del presidente del Patronato Municipal de Deportes, Ricardo Rojas.

Indurain agradeció el gesto declarando que «muy feliz porque cualquier reconocimiento es muy importante para un deportista». También destacó que le había gustado «el colorido de la etapa. Desde muchos kilómetros antes de llegar se ha visto mucha gente en la carretera. Córdoba ha estado con La Vuelta».

Unos jóvenes aficionados, con una foto de Miguel Indurain. / Francisco González

La última Vuelta de Indurain

Aquella presencia en Córdoba terminó siendo uno de los últimos capítulos de la carrera profesional del mejor ciclista español de todos los tiempos. Cinco días después de abandonar la ciudad, Indurain se retiró de la Vuelta durante la etapa con final en Lagos de Covadonga. El suizo Alex Zülle acabaría conquistando la clasificación general. El navarro ya no volvería a competir y anunció oficialmente su retirada en enero de 1997.

Pogacar, tres décadas después

Treinta años después de aquella visita de Miguel Indurain, Córdoba volverá a recibir a un corredor que aterriza en la provincia con cinco Tours de Francia en su palmarés. Tadej Pogacar será así el gran atractivo de una etapa que devolverá la Vuelta a las carreteras cordobesas y que promete movilizar a miles de aficionados.

El italiano Nicola Minali celebra el triunfo en la etapa cordobesa de la Vuelta de 1996. / Francisco González

Desde Palma del Río hasta la Avenida de Vallellano, pasando por Posadas, Villaviciosa y Espiel, Córdoba tendrá la oportunidad de contemplar nuevamente a uno de los grandes nombres de la historia del ciclismo en plena competición.