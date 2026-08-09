Pablo Sánchez se queda a las puertas del podio en el Europeo juvenil de balonmano

El jugador cordobés Pablo Sánchez terminó el Campeonato de Europa juvenil de balonmano de Belgrado a un paso del podio. La selección española sub 18 cayó por 25-28 ante Dinamarca en el encuentro por la medalla de bronce y concluyó la competición en cuarta posición.

España pagó especialmente sus derrotas frente a Dinamarca y Alemania en la recta final del campeonato. El combinado nacional perdió dos veces ante la selección danesa y una contra la alemana, resultados que terminaron apartándolo de las medallas.

Una primera fase solvente

La selección española inició el Europeo con buenas sensaciones y resolvió con comodidad sus compromisos de la primera ronda. El primer gran revés llegó ya en la fase intermedia, cuando España perdió por 30-32 ante Dinamarca. Pese a la derrota, el equipo consiguió clasificarse para las semifinales y mantuvo intactas sus opciones de luchar por el título.

Pablo Sánchez busca con la mirada a un compañero durante el Europeo. / Lucija Begenisic

Alemania frena a España en semifinales

El cruce de semifinales ante Alemania terminó decantándose por un mal inicio español en la segunda parte. España no consiguió recuperar la desventaja y acabó perdiendo por 27-32, por lo que tuvo que conformarse con disputar el encuentro por el tercer puesto. En el duelo por el bronce volvió a encontrarse con Dinamarca. El conjunto danés repitió victoria, esta vez por 25-28, y dejó a España fuera del podio.

Sin medalla tras los éxitos del pasado año

El cuarto puesto deja esta vez sin presea a Pablo Sánchez, jugador formado en La Salle y en el Córdoba Balonmano. El cordobés sí había conseguido dos medallas con las selecciones juveniles durante la pasada temporada. Primero se proclamó campeón del mundo de balonmano playa y posteriormente conquistó un bronce en el Mundial de pista. Ese doble éxito confirmó la progresión de un jugador que continúa siendo habitual en las convocatorias nacionales de su categoría.

Regreso al Proin Triana

Pablo Sánchez disfrutará ahora de unos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada con el Cajasol Sevilla Proin Triana, equipo con el que compite en Primera Nacional. La temporada 2026-27 se presenta como un nuevo paso en la evolución del jugador cordobés, que seguirá acumulando experiencia tanto con su club como en las categorías inferiores de la selección española.