El éxito de un jugador del Cajasol Coto Córdoba: Fernando Bello firma un pleno de victorias con España en la Liga de Naciones sub 23 de 3x3

El jugador del Cajasol Coto Córdoba Fernando Bello completó una participación perfecta con la selección española sub 23 de baloncesto 3x3 en Marianske Lazne, donde el combinado nacional disputó tres paradas correspondientes a la zona europea de la Liga de Naciones.

España se proclamó campeona en los tres torneos celebrados en la República Checa, confirmando su potencial dentro de esta modalidad y reforzando su condición de una de las selecciones más competitivas del continente.

Pleno de victorias para Fernando Bello

Fernando Bello ganó todos los partidos que disputó con el combinado nacional durante los tres días de competición. España se midió a selecciones como Eslovaquia, Portugal, Eslovenia, Gran Bretaña, Grecia y República Checa, entre otros rivales, manteniendo un rendimiento muy sólido a lo largo de las distintas paradas. El jugador del Cajasol Coto Córdoba formó parte así de un equipo que cerró su participación sin conocer la derrota y con tres títulos consecutivos.

Fernando Bello, a la derecha, con la selección española de baloncesto 3x3. / FIBA

España confirma su potencial en el 3x3

Los resultados obtenidos en Marianske Lazne refuerzan el crecimiento de España dentro del baloncesto 3x3 sub-23. La selección nacional fue capaz de imponerse a rivales de distintos perfiles y mantener una notable regularidad durante tres jornadas consecutivas.

El formato de la Liga de Naciones obliga a competir con muy poco margen de descanso, por lo que la capacidad física y la adaptación táctica resultan determinantes para mantener el nivel durante todo el torneo.

Próxima parada, Bratislava

La competición no se detiene para la selección española sub 23. El equipo viajará ahora a Bratislava, en Eslovaquia, donde disputará tres nuevas paradas de la Liga de Naciones 3x3. Fernando Bello tendrá así una nueva oportunidad de seguir acumulando experiencia internacional antes de afrontar la temporada con el Cajasol Coto Córdoba.