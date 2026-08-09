Dos bazas cordobesas en el Europeo de atletismo: Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou estarán en Birmingham

Birmingham acogerá desde este lunes, 10 de agosto, y hasta el domingo 16 el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, la principal cita continental de la temporada en un año sin Mundial ni Juegos Olímpicos. España acudirá con una convocatoria récord de 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, entre los que figuran dos representantes cordobesas: Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou. La primera se encuentra convocada en los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto, mientras que la fondista aguilarense afrontará la maratón, una prueba en la que aspirará a luchar por las medallas.

Carmen Avilés, pendiente de los relevos

Carmen Avilés llega al Europeo con una mejor marca esta temporada de 52.33 segundos en los 400 metros lisos, registro que la sitúa en el séptimo puesto del ránking español de 2026. La cordobesa forma parte del grupo de ocho mujeres convocadas para los dos relevos, por lo que su participación dependerá de las decisiones que adopte el cuerpo técnico para cada una de las carreras. En el reciente Campeonato de España finalizó quinta en el 400 lisos.

Su primera opción de competir llegará ya este lunes. La final directa del 4x400 mixto está programada para las 21.40 horas. España se medirá a Polonia, Países Bajos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Italia y Bélgica. El conjunto nacional parte con opciones de luchar por las medallas, ya que llega al campeonato con el segundo mejor registro europeo del año, solo por detrás de Gran Bretaña.

Carmen Avilés, en el reciente Campeonato de España al aire libre. / CÓRDOBA

España aspira también al podio en el 4x400 femenino

El relevo femenino se disputará en la recta final del campeonato. Las eliminatorias tendrán lugar el viernes a las 11.35 horas, mientras que la final está prevista para el domingo a las 21.33 horas. Un total de 15 países se han inscrito en la prueba. España cuenta con argumentos para pelear por el podio gracias, entre otras, a la presencia de atletas como Blanca Hervás y Paula Sevilla, ambas por debajo de 50.7 segundos esta temporada.

El relevo español llega además respaldado por sus resultados recientes en el Mundial de relevos, donde encadenó un oro en 2025 y una plata en 2026. Avilés tendrá más opciones de participar en las eliminatorias que en la final, una situación similar a la vivida en el último Mundial en pista cubierta. La cordobesa corrió entonces las series pero no la final. Avilés terminó conquistando un bronce con el relevo español gracias a su presencia en las eliminatorias.

Su mejor resultado hasta ahora en un Europeo al aire libre es el séptimo puesto conseguido en el 4x400 femenino en 2024.

Fátima Ouhaddou, a por las medallas en la maratón

La segunda representante cordobesa será Fátima Ouhaddou. La atleta de Aguilar de la Frontera ha sido convocada para la maratón, que se disputará el domingo 16 de agosto a partir de las 7.30 horas. La selección española estará formada por Ouhaddou, Ester Navarrete, Carolina Robles y Meritxell Soler. La cordobesa tendrá opciones de subir al podio tanto en la clasificación individual como por equipos. En esta última tabla puntuarán las tres primeras atletas de cada país.

Fátima Ouhaddou celebra su título de este año en el Campeonato de España de media maratón. / CÓRDOBA

Una atleta acostumbrada al podio europeo

Ouhaddou tratará de ampliar un palmarés continental en el que ya cuenta con resultados destacados. Hace dos años consiguió un bronce por equipos en media maratón en el Europeo al aire libre. Además es la defensora del título europeo de maratón, un oro que ganó en abril del pasado año en Bruselas. Allí ganó a nivel individual y por equipos con España.

Ahora volverá a afrontar una carrera de máxima exigencia frente a algunas de las principales fondistas del continente. Entre las rivales señaladas aparecen la británica Rose Harvey, la alemana Fabienne Königstein, la finlandesa Alisa Vainio, la italiana Sofia Yaremchuk y su propia compañera Meritxell Soler. A Birmingham llega con la segunda mejor marca europea del 2026 entre las inscritas y con el aval de haber logrado el título nacional de media maratón por segundo año seguido.

Un recorrido exigente por Birmingham

La maratón tendrá su salida y llegada en Victoria Square, uno de los puntos más emblemáticos del centro de Birmingham. El trazado estará compuesto por un tramo inicial y final de aproximadamente un kilómetro y un circuito urbano de cinco kilómetros al que se darán ocho vueltas. El recorrido pasará por algunos de los lugares más representativos de la ciudad y presentará una dificultad añadida por su carácter revirado. Las curvas, los numerosos cambios de dirección y la ausencia de grandes rectas condicionarán el ritmo de las atletas. El tramo recto más largo tendrá unos 400 metros. A ello se sumará un perfil exigente, con constantes subidas y bajadas y algunos desniveles pronunciados.

Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou llevarán así la representación cordobesa a un Europeo en el que España aspira a firmar una de sus mejores actuaciones recientes.