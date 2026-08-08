Fútbol sala
El internacional Rafa López pone rumbo a Polonia para jugar en el Wroclaw Futsal
El cierre prieguense, internacional absoluto con España, deja el Málaga FS Ciudad Redonda para afrontar una nueva etapa en uno de los clubes más potentes del fútbol sala polaco
El jugador cordobés Rafa López ya tiene perfilado un nuevo destino deportivo. El cierre prieguense, que llegó a vestir la camiseta de la selección española absoluta, ha alcanzado un acuerdo con el Wroclaw Futsal, uno de los clubes más destacados de Polonia.
El jugador, de 37 años, iniciará así una nueva experiencia en el extranjero después de militar la pasada temporada en el Málaga FS Ciudad Redonda, equipo de Segunda División con el que disputó las eliminatorias de ascenso a Primera.
Los problemas de inscripción abrieron la puerta a su salida
La situación administrativa del conjunto malagueño, condicionada por sus problemas de inscripción, llevó a Rafa López a buscar una nueva opción para continuar su carrera. En ese escenario apareció la posibilidad del Wroclaw, una entidad histórica dentro del fútbol sala polaco y con aspiraciones de pelear por los principales títulos nacionales. El prieguense estará además dirigido por un técnico español, el toledano Chema Jiménez, circunstancia que puede facilitar su adaptación a esta nueva etapa.
Una carrera con experiencia en grandes clubes
Rafa López se formó en sus inicios en el Boca Júniors de Priego de Córdoba y, con el paso de los años, construyó una extensa trayectoria en el fútbol sala nacional. Entre los clubes por los que ha pasado figuran el Bujalance, Azkar Lugo, Industrias Santa Coloma, Barça, Jaén Paraíso Interior, Palma Futsal, Inter, Manzanares, Betis y Málaga FS. Esa experiencia le permitió también alcanzar la selección española absoluta, convirtiéndose en uno de los jugadores cordobeses que han llegado al máximo nivel internacional.
Una nueva aventura en Polonia
Ahora, Rafa López afrontará una campaña diferente, con el reto de adaptarse a una nueva competición y ayudar al Wroclaw en la lucha por los títulos del fútbol sala polaco. El cierre aportará experiencia, conocimiento competitivo y una larga trayectoria en la élite a un equipo que aspira a mantenerse entre los grandes de su país.
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