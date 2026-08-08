El egabrense César Velasco y el menciano Boyis inician una nueva etapa en el Jaén Paraíso Interior FS para reforzar al campeón copero

Dos de los jugadores cordobeses que han alcanzado la selección española absoluta, César Velasco y Boyis, han iniciado una nueva etapa en sus respectivas carreras. Ambos han firmado por el Jaén Paraíso Interior, equipo que la pasada temporada conquistó la Copa de España y la Copa del Rey.

César llega procedente de ElPozo Murcia, mientras que Boyis lo hace desde el Viña Albali Valdepeñas. Los dos han comenzado ya la pretemporada con el conjunto jiennense y afrontan el reto de ayudar al club a mantener el nivel competitivo mostrado durante el último curso. Además, comparten una circunstancia especial: los dos comienzan su segunda etapa en Jaén.

César vuelve al escenario de sus mejores años

El egabrense César Velasco, de 28 años, vivió en Jaén algunas de las temporadas más importantes de su carrera. Defendió la camiseta del conjunto amarillo entre las campañas 2021-22 y 2023-24 y formó parte del equipo que conquistó la Copa de España en 2023. Ese mismo año debutó con la selección española absoluta, consolidando una progresión que ya había comenzado años antes en el Córdoba Futsal.

César fue uno de los integrantes de la plantilla blanquiverde que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2018-19. También continuó en el club durante la campaña 2019-20, la primera del Córdoba en la máxima categoría. Ahora regresa al Jaén Paraíso Interior con más experiencia y con el objetivo de volver a ser importante en un equipo acostumbrado a competir por títulos.

Boyis, en el centro, con la camiseta del Jaén Paraíso Interior FS. / CÓRDOBA

Boyis vuelve a un club especial

También vuelve al Jaén un jugador que dejó una huella importante en su primera etapa. Boyis, de 36 años, ya defendió los colores del conjunto jiennense entre las temporadas 2015-16 y 2017-18. Con el Jaén conquistó la Copa de España de 2018 y fue elegido mejor cierre de aquella campaña. El jugador menciano continúa siendo uno de los referentes de la Liga en su posición y acumula un palmarés de enorme nivel.

A lo largo de su carrera ha conquistado una UEFA Futsal Champions League, una Liga, cuatro Copas de España, dos Copas del Rey y dos Supercopas. También logró un ascenso a Primera División como campeón de Segunda. Con la selección española consiguió la medalla de bronce en la Eurocopa de 2022. Su única asignatura pendiente sigue siendo subir al podio en un Mundial.

Dos refuerzos con experiencia internacional

Las incorporaciones de César Velasco y Boyis aportan al Jaén Paraíso Interior experiencia, conocimiento de la competición y un vínculo previo con el club. Ambos conocen el entorno jiennense y saben lo que supone competir en una entidad acostumbrada a pelear por títulos nacionales. El objetivo será prolongar la dinámica de un equipo que llega a la nueva temporada después de firmar una campaña histórica con dos trofeos.

Amplia representación cordobesa en Primera

La máxima categoría volverá a contar con una importante presencia cordobesa. Además de César y Boyis, el cierre Bebe y el entrenador pontanés Josan González estarán en ElPozo Murcia. El ala montoreño Cecilio competirá con el Inter, mientras que el pívot prieguense Ismael jugará en el Noia. El guardameta Carlos Barrón seguirá ligado al Palma. En el Córdoba Futsal competirán el portero Víctor y el cierre Hugo.

La representación cordobesa se completará también fuera de la pista con el colegiado Manuel Barrilero y Lolo Urbano, director deportivo del Valdepeñas. La llegada de César y Boyis al Jaén Paraíso Interior refuerza así la presencia de jugadores cordobeses en la élite del fútbol sala nacional.