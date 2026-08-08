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Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez arranca la pretemporada con dos ilusionantes victorias en Portugal

El conjunto de Toni Malla se impone al Aguas Santas por 28-23 y al Carvalhos por 25-17 en sus dos primeros ensayos del verano

Toni Malla, técnico del Cajasol Ángel Ximénez, da instrucciones a sus jugadores.

Toni Malla, técnico del Cajasol Ángel Ximénez, da instrucciones a sus jugadores. / BM Puente Genil

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José Saldaña

Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez ha comenzado la pretemporada con buenas sensaciones después de imponerse en sus dos primeros compromisos amistosos disputados en Vila Nova de Gaia, localidad portuguesa próxima a Oporto. El conjunto pontanés superó primero al Aguas Santas por 28-23 y posteriormente al Carvalhos por 25-17, dos triunfos que han permitido al equipo de Toni Malla avanzar en su preparación de cara al inicio de la temporada oficial, previsto para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.

La expedición se desplazó a Portugal con tres bajas. Paco Andrés, Quim Rocas y Mario Dorado no pudieron participar al encontrarse todavía recuperándose de sus respectivas lesiones. Rocas viajó, lo que no hicieron sus otros dos compañeros para seguir con sus respectivos procesos de recuperación.

Victoria de prestigio ante el Águas Santas

El primer compromiso llegó frente al Aguas Santas, un conjunto de la máxima categoría portuguesa que terminó cuarto la pasada campaña y que participó en competición europea. El partido comenzó con mucha igualdad. El Ángel Ximénez fue capaz de mantenerse por delante durante buena parte de la primera mitad, aunque el equipo luso reaccionó antes del descanso y se marchó a vestuarios con una mínima ventaja de 13-12.

La segunda parte tuvo un desarrollo muy diferente. El conjunto pontanés elevó su intensidad desde los primeros minutos y empezó a abrir diferencias. El equipo de Toni Malla fue tomando el control del encuentro hasta terminar imponiéndose por 28-23, un resultado de valor ante un rival con experiencia en el máximo nivel del balonmano portugués.

El Cajasol Ángel Ximénez, en una acción defensiva.

El Cajasol Ángel Ximénez, en una acción defensiva. / BM Puente Genil

Superioridad frente al Carvalhos

El segundo amistoso se disputó frente al Carvalhos, recién ascendido a la primera categoría portuguesa. El encuentro comenzó equilibrado y el conjunto luso llegó incluso a situarse por delante por la mínima en el minuto 10. Sin embargo, la reacción del Ángel Ximénez no tardó en llegar. Una mejora defensiva permitió al equipo recuperar el control y aumentar progresivamente su ventaja. Los pontanenses llegaron a disponer de una renta de nueve goles a falta de cinco minutos para el descanso, aunque el Carvalhos recortó diferencias antes de la pausa hasta el 15-9.

El Ángel Ximénez mantiene el control

La segunda mitad mantuvo una dinámica muy similar. El Carvalhos intentó reducir la diferencia, pero el Ángel Ximénez controló el ritmo del partido y confirmó su superioridad. El marcador definitivo fue de 25-17, con lo que el conjunto de Puente Genil cerró su estancia en Portugal con dos victorias en otros tantos encuentros.

Más allá de los resultados, estos primeros partidos han permitido a Toni Malla repartir minutos, comenzar a probar distintas variantes y evaluar el estado de la plantilla después de los primeros días de trabajo.

Cuenca y Ciudad Real, siguientes destinos

Tras finalizar el segundo encuentro, la expedición emprendió el viaje de regreso a Puente Genil, con llegada prevista durante la madrugada del domingo. El equipo volverá a los entrenamientos el lunes para preparar sus siguientes compromisos de pretemporada. El próximo jueves 13 disputará un nuevo amistoso en Cuenca. Un día después, el viernes 14, participará en un torneo en Ciudad Real, donde se medirá al conjunto anfitrión y a La Nava.

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El Cajasol Ángel Ximénez continuará así acumulando minutos y ritmo competitivo antes del comienzo de una temporada en la que volverá a afrontar el reto de mantenerse en la élite del balonmano español.

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