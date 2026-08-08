Adrián Cruces acaricia la pole y el líder Máximo Quiles sufre una grave caída

Jornada grande para el CIP Green Power Team en el Gran Premio de Gran Bretaña. El equipo francés dominó la sesión de clasificación de Moto 3 colocando a sus dos pilotos en las dos primeras posiciones. El británico Scott Ogden firmó ante su público la segunda de su carrera deportiva, con su compañero, Adrián Cruces, segundo, muy cerca de su registro y Valentín Perrone cerrando el Top-3. El líder del Mundial, Máximo Quiles, se fue al suelo cuando buscaba mejorar sus registros y tuvo que conformarse con la undécima plaza.

El malasio Hakim Danish (KTM) fue el más rápido en los instantes iniciales de la primera clasificación, aunque la estrategia de los más rápidos fues esperar al segundo y último 'time attack' para intentar el acceso a la segunda clasificación. Fue entonces cuando el australiano Joel Kelso (Honda) sacó lo mejor de sí para auparse a la primera posición con un tiempo de 2.10.213 que le daba la primera posición con algo más de dos décimas se segundo sobre Danish, por delante del italiano Matteo Bertelle (KTM) y del neozelandés Cormac Buchanan (KTM), pero todavía con una opción más de vuelta rápida.

Fue entones cuando Hakim Danish (2:09.693) volvió a superar a Kelso, como también hizo Buchanan con Bertelle para ser ellos cuatro los que lograsen el pase a la segunda clasificación.

El español David González (KTM), que sustituye al lesionado David Muñoz, a punto estuvo de conseguir en su primera participación en el Mundial el pase a la segunda clasificación, pero se tuvo que conformar con acabar sexto, por lo que saldrá vigésimo en un circuito tan complicado y técnico como es el de Silverstone.

Estrategias equivocadas

Ya en la segunda clasificación se pudieron ver algunos comportamientos inusuales aunque comprensibles, como el protagonizado por Brian Uriarte, segundo de la general, que decidió dejar pasar a todos sus rivales para intentar rodar en solitario, en tanto que un quinteto de pilotos, encabezado por Máximo Quiles, se metía en la calle de talleres para volver a salir a pista.

La intención de Quiles, que no surtió efecto, pretendía despistar a sus rivales para evitar que se pusieran tras el rebufo de su moto, pero tuvo que regresar al trazado con todos ellos tras su estela para no comprometer su clasificación para la carrera británica.

David Almansa fue el primer referente con 2:09.890 en la segunda vuelta y 2:09.461 en la siguiente, perseguido por Scott Ogden (KTM) y Adrián Cruces (KTM), y sin que el líder del Mundial tuviese todavía una vuelta rápida reconocida cuando se entraba en los seis minutos finales.

Poco después se metió en esa pelea, tercero (2:10.333), Máximo Quiles, aunque a más de ocho décimas de segundo de Almansa y cuando decidió quedarse en pista en solitario para intentar mejorar, se fue por los suelos en la curva dieciocho de manera un tanto brusca al salir literalmente volando por los aires y llevándose enseguida el brazo izquierdo para sujetar su clavícula derecha.

En pista, la referencia seguía siendo David Almansa, con todos los pilotos en busca de su última oportunidad, salvo Máximo Quiles, que era tercero, pero no iba a poder defender su posición en esos minutos finales, en los que acabó relegado al undécimo puesto.

En el tercer sector saltó la sorpresa al conseguir el piloto local'Scott Ogden rodar por debajo de la vuelta rápida y cerrar el giro con 2:09.126, lo que le daba la 'pole position', por delante de Adrián Cruces, que había seguido su estela, y con Valentín en el tercer puesto y por tanto completando la primera línea de salida.

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David Almansa acabó relegado a la cuarta plaza, segunda línea de salida, junto a Álvaro Carpe y Adrián Fernández, con Brian Uriarte, Cormac Buchanan y Hakim Danish en la tercera, y Joel Kelso, Máximo Quiles y Ryusei Yamanaka en la cuarta.

Fuente: Sport