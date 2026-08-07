La malagueña Marta Martínez dirigirá el nuevo proyecto del Cordobasket en la N1 Nacional femenina

El Cordobasket ya tiene entrenadora para su nuevo proyecto en la N1 Nacional femenina de baloncesto. La entidad presidida por Ángel Lopera ha cerrado la incorporación de la malagueña Marta Martínez, que dirigirá tanto al conjunto sénior como al equipo júnior de la liga provincial, según ha anunciado a través de sus redes sociales.

El club cordobés abre así una nueva etapa deportiva con una entrenadora que cuenta con experiencia en baloncesto de formación y que durante la pasada temporada trabajó dentro de la estructura del Casademont Zaragoza, uno de los principales clubes del panorama nacional.

Formada en la cantera del Unicaja

Marta Martínez se formó como entrenadora en la cantera del Unicaja Málaga, donde comenzó a desarrollar su trayectoria en los banquillos. Durante la pasada campaña trabajó en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza. Además, formó parte del cuerpo técnico del primer equipo de la entidad aragonesa, que compite en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino español. Esa experiencia permitirá al Cordobasket incorporar a una técnica familiarizada tanto con el trabajo de cantera como con las exigencias de una estructura profesional.

Marta Martínez, en un entrenamiento. / CÓRDOBA

Una técnica vinculada al baloncesto de formación

La nueva entrenadora del Cordobasket es conocida dentro del entorno del baloncesto femenino por su labor divulgativa. Martínez comparte habitualmente en sus redes sociales ejercicios y propuestas de trabajo dirigidas a entrenadores de categorías de formación. Ese perfil encaja con la apuesta del club por desarrollar jugadoras jóvenes y mantener una conexión directa entre el equipo júnior y el sénior.

El ascenso, principal objetivo

El Cordobasket intentó durante los meses de junio y julio conseguir una plaza en la Liga Femenina 2 por la vía administrativa, aunque finalmente no pudo acceder a la categoría. La entidad afrontará ahora la temporada en la N1 Nacional con el objetivo de luchar por el ascenso deportivo. Para ello contará con una plantilla joven, pero competitiva, que tratará de crecer durante el curso bajo la dirección de Marta Martínez.

El nuevo proyecto mantendrá así la apuesta por la formación de jugadoras y buscará devolver al Cordobasket a una categoría nacional mediante los resultados obtenidos en la pista.