Javi Martínez conquista con España su sexto título mundial de tenis

El tenista cordobés Javi Martínez ha vuelto a hacer historia con la selección española de veteranos. El jugador del Real Aero Club de Córdoba se ha proclamado campeón del mundo por equipos en la categoría +45 después de que España derrotara por 2-0 a Pakistán en la final celebrada en Lisboa. La corona conquistada en Portugal ha supuesto el sexto título mundial para Martínez a lo largo de su trayectoria en esta competición y confirma su condición de referencia dentro del tenis máster español.

España vuelve a reinar en la categoría +45

El equipo campeón ha estado formado por el sevillano Pedro Nieto, que además ejerció de capitán, el cordobés Javi Martínez, Pepe Vicente y Antonio Alcaraz. El combinado nacional ha vuelto a mostrar un gran nivel competitivo y cerró el campeonato imponiéndose en la final a Pakistán. Martínez y Pedro Nieto ganaron sus respectivos partidos individuales, dejando sentenciada la eliminatoria antes de que fuera necesario disputar el encuentro de dobles.

Javi Martínez, tercero izquierda, junto al resto del equipo español. / CÓRDOBA

Tercer Mundial consecutivo para España

Con este triunfo, España encadena su tercer Campeonato del Mundo +45 consecutivo. El equipo nacional ya había conquistado el título en Japón en 2024 y en Turquía en 2025, antes de completar el triplete en Portugal en 2026. La racha confirma el dominio español en una categoría en la que Martínez se ha convertido en uno de los jugadores habituales en las convocatorias nacionales.

Un recorrido impecable en Lisboa

España completó un campeonato de gran nivel desde la fase de grupos. El equipo superó a Islas Feroe y Japón antes de medirse a Chequia en los cuartos de final. La eliminatoria frente al conjunto checo se resolvió en el decisivo encuentro de dobles. En semifinales, España venció por 2-1 a Alemania y consiguió el billete para la lucha por el oro. La final ante Pakistán terminó con un claro 2-0, gracias a los triunfos individuales de Martínez y Nieto.

Seis oros y ocho finales consecutivas

La trayectoria de Javi Martínez en los Campeonatos del Mundo por equipos presenta una regularidad extraordinaria. El cordobés conquistó tres títulos en la categoría +40, en 2018, 2019 y 2021. Posteriormente logró la medalla de plata en 2022. Tras dar el salto a la categoría +45, fue subcampeón mundial en 2023 antes de enlazar los títulos de 2024, 2025 y 2026. De esta forma, Martínez acumula seis coronas mundiales y ha disputado la final en las ocho últimas ediciones en las que ha participado.

El jugador del Real Aero Club continúa así ampliando un palmarés que lo mantiene como uno de los grandes referentes cordobeses dentro del tenis veterano internacional.