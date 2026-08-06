Baloncesto | Primera FEB
El Cajasol Coto Córdoba iniciará la pretemporada en Baena por las obras de Vista Alegre
El conjunto de Gonzalo Rodríguez volverá al trabajo el 18 de agosto y disputará sus primeros partidos frente al Fundación CB Granada y el Caja87 en la Copa de Andalucía
El Coto Córdoba Club de Baloncesto ya prepara su regreso a los entrenamientos para afrontar su estreno en la Primera FEB. El conjunto cordobés tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo 18 de agosto en Baena, debido a las obras que se están ejecutando en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.
Los trabajos de remodelación del pabellón cordobés han obligado tanto al Coto Córdoba como al Córdoba Futsal a buscar instalaciones alternativas para desarrollar las primeras sesiones de preparación.
El equipo de Gonzalo Rodríguez trabajará inicialmente en el pabellón Juan Carlos I de Baena, una instalación que dispone de un suelo de madera adecuado para la celebración de encuentros de alto nivel.
Baena, sede de los primeros entrenamientos
El pabellón baenense ya ha acogido anteriormente acontecimientos relevantes. Uno de los actos celebrados con motivo de su inauguración fue un partido entre el Cajasur Juventud, cuando competía en la Liga LEB, y la selección de Marruecos.
El Coto Córdoba comenzará allí la preparación de una temporada especialmente exigente, marcada por el salto a la segunda categoría del baloncesto español. Las primeras sesiones estarán centradas en la puesta a punto física, la integración de los numerosos fichajes y la adaptación de la plantilla a las ideas del cuerpo técnico.
La Copa de Andalucía abrirá los amistosos
Los primeros compromisos de la pretemporada coincidirán con la disputa de la Copa de Andalucía. El conjunto cordobés debutará el 26 de agosto, a las 20.00 horas, en la pista del Fundación CB Granada.
Cuatro días más tarde, el 30 de agosto, disputará su encuentro como local frente al Caja 87, también a partir de las 20.00 horas. La instalación en la que se celebrará este segundo partido dependerá de la evolución de los trabajos en Vista Alegre.
Estos dos encuentros servirán para comprobar el grado de adaptación de una plantilla profundamente renovada y para medir al equipo ante rivales de entidad antes del comienzo de la competición oficial.
Cuatro jugadores continúan del pasado curso
El Coto Córdoba tiene prácticamente definida una plantilla compuesta por doce jugadores. La entidad presidida por Rafael Blanco ha renovado al base cordobés Gonzalo Orozco, a los aleros Fernando Bello y Alejandro Rodríguez y al pívot Nuha Sagnia. Los cuatro continuarán formando parte de un proyecto que mantendrá también a Gonzalo Rodríguez al frente del banquillo.
Ocho fichajes para competir en Primera FEB
El club ha realizado ocho incorporaciones para reforzar todas las posiciones. Para la dirección de juego han llegado el estadounidense Jalen Cone, procedente del Menorca de Primera FEB, y el malagueño Manuel Trujillo, exjugador del Unicaja de la Liga U. En la posición de escolta se incorporan el estadounidense Tyler Stephenson-Moore y el nigeriano Mike Nugu. El perímetro se completa con el alero leridano Pau Treviño, que llega desde el Ponferrada de Segunda FEB.
El juego interior contará con tres caras nuevas: el malagueño Ignacio Rosa, procedente del Amics Castelló; el serbio Mladen Armus, exjugador del Palencia; y el ala-pívot estadounidense Leslie Nkereuwem.
Siete bajas en el primer equipo
No continuarán en la primera plantilla los bases Alejandro Orozco y Pablo Sánchez, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte, Serigne Lamine y Jacques Guemata.
El Coto Córdoba afrontará así su estreno en Primera FEB con una estructura ampliamente renovada, aunque manteniendo parte del bloque que consiguió el ascenso y la continuidad del cuerpo técnico. La pretemporada en Baena marcará el comienzo de una nueva etapa para un club que deberá adaptarse rápidamente a las exigencias deportivas, físicas y organizativas de la categoría.
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