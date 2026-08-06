El Cajasol Ángel Ximénez inicia los amistosos de pretemporada con dos partidos en Portugal

El Cajasol Ángel Ximénez de la Asobal de balonmano afrontará este fin de semana sus dos primeros partidos de pretemporada. El conjunto de Puente Genil participará en la Gaia HandBall Week, un torneo internacional que se celebrará en el Pabellón de Lavandeira, en la localidad portuguesa de Vila Nova de Gaia.

La cita permitirá al equipo dirigido por Toni Malla comenzar a trasladar a la pista el trabajo realizado durante los primeros días de preparación y comprobar el estado de una plantilla que todavía se encuentra en una fase inicial de rodaje.

Debut ante el Aguas Santas

El primer encuentro se disputará el viernes, a las 22.00 horas en horario español, frente al Aguas Santas. El conjunto portugués terminó la pasada temporada en la cuarta posición de su campeonato y cuenta con experiencia en competiciones europeas, por lo que supondrá una prueba exigente para el equipo pontanés.

El partido servirá también para comenzar a evaluar la adaptación de los nuevos fichajes al sistema de Toni Malla y el nivel físico de la plantilla después de poco más de una semana de entrenamientos.

Segundo partido frente al Carvalho

El Cajasol Ángel Ximénez volverá a competir apenas unas horas después. El sábado, a las 17.00 horas en horario español, se medirá al Carvalho, equipo recién ascendido a la máxima categoría del balonmano portugués. El segundo compromiso permitirá repartir minutos entre todos los integrantes de la plantilla y continuar avanzando en la preparación colectiva.

El juvenil Curro Fernández se prepara para lanzar en un entrenamiento del Cajasol Ángel Ximénez. / BM PUENTE GENIL

Viaje con toda la plantilla

Toni Malla viajará a Portugal con todos sus jugadores disponibles. La expedición contará también con varios juveniles del Cajasol Ángel Ximénez, que tendrán la oportunidad de participar en una cita internacional junto al primer equipo.

Los dos encuentros serán los primeros ensayos del verano para el conjunto pontanés. Más allá de los resultados, el objetivo será comprobar la evolución física de los jugadores, comenzar a ajustar los mecanismos tácticos y facilitar la integración de las incorporaciones.

La Gaia HandBall Week marcará así el inicio competitivo de una pretemporada en la que el Cajasol Ángel Ximénez tratará de llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la competición oficial.