La atacante Lucía Moral ‘Wifi’ ya juega con la camiseta del Valencia CF

La futbolista cordobesa Lucía Moral, conocida deportivamente como ‘Wifi’, ya ha iniciado una nueva etapa como jugadora del Valencia CF Femenino. La atacante ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, por lo que ha quedado vinculada al club valencianista durante las dos próximas temporadas. La delantera, nacida en Córdoba el 11 de febrero de 2004, ha llegado procedente del Sevilla FC, entidad en la que militó entre 2024 y 2026.

La cordobesa ha firmado por un equipo que acaba de ascender a la máxima categoría del fútbol nacional, por lo que su objetivo será lograr la permanencia de la manera más tranquila posible. Su estreno ha tenido lugar en el empate a cero del Valencia en el amistoso jugado contra el Burnley.

Una trayectoria iniciada en Córdoba

Lucía Moral comenzó su carrera deportiva en el club de su ciudad natal. Defendió la camiseta del Córdoba CF durante tres temporadas, entre 2019 y 2022. En esa etapa disputó 57 partidos y anotó 14 goles, unos registros que le permitieron dar el salto al Atlético de Madrid en el verano de 2022. Con el conjunto rojiblanco jugó 44 encuentros, 42 de ellos con el primer equipo, y marcó nueve goles. Su debut en la Liga F se produjo el 25 de septiembre de 2022 ante el Deportivo Alavés. Posteriormente se incorporó al Sevilla FC, donde completó las dos últimas campañas antes de firmar por el Valencia.

Lucía Moral, en un entrenamiento del Valencia Féminas. / Valencia Féminas

Dos títulos europeos con España sub-19

La futbolista cordobesa también ha formado parte de las categorías inferiores de la selección española. En su palmarés figuran dos Campeonatos de Europa consecutivos con la selección española sub-19. El primero llegó en 2022, en la República Checa, y el segundo en 2023, en Bélgica. Su experiencia internacional refuerza el perfil de una delantera que llega al Valencia con recorrido en la máxima categoría y con margen de crecimiento.

Una delantera con gol y potencia

‘Wifi’ destaca por su capacidad de finalización, su fortaleza en los duelos y su inteligencia dentro del área. También domina el juego aéreo y posee recursos en el uno contra uno, cualidades con las que pretende aportar goles y soluciones ofensivas al Valencia CF Femenino. La atacante se mostró muy satisfecha por su incorporación al conjunto valencianista.

“El Valencia CF Femenino es un club histórico con un proyecto que me convenció desde el primer momento. La confianza que me transmitieron fue muy importante para tomar esta decisión”, afirmó.

Lucía Moral inicia así una nueva etapa en su carrera con el objetivo de consolidarse en el Valencia y ayudar al equipo con su capacidad goleadora.