El regreso del Salerm Puente Genil a la Segunda Federación ya es oficial

El regreso del Salerm Cosmetics Puente Genil FC a la Segunda Federación ya es oficial. La Real Federación Española de Fútbol ha reconocido al conjunto pontanés como el club con mejor mérito deportivo para ocupar la plaza generada tras la desestimación de la solicitud de inscripción del CD Unión Malacitano SAD. La resolución permitirá al Salerm Puente Genil mantenerse en la cuarta categoría del fútbol español después de haberla perdido inicialmente en la última jornada de la pasada temporada.

El mejor clasificado entre los descendidos

El club pontanés defendió ante la Federación que le correspondía ocupar la vacante por haber sido el equipo con mejor posición clasificatoria entre los descendidos del grupo 4 durante la temporada 2025-26. La entidad presentó escritos ante la RFEF los días 27, 28 y 30 de julio, en los que argumentó su mejor derecho deportivo a la plaza. La Federación ha terminado aceptando esos planteamientos y ha reconocido al Salerm Puente Genil como el candidato prioritario para completar la categoría.

La RFEF aplica el artículo 13.4

La decisión ha sido adoptada de acuerdo con el artículo 13.4 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que regula el procedimiento para cubrir vacantes cuando algún equipo no formaliza su inscripción.

La desestimación de la solicitud del Unión Malacitano abrió un proceso en el que el Salerm Puente Genil hizo valer sus méritos deportivos y su condición de mejor clasificado entre los clubes descendidos de su grupo.

El Unión Malacitano y el Ibiza presentaron un recurso en segunda instancia para quedarse con la plaza que correspondía al Salerm. Sin embargo, la Federación mantuvo su decisión inicial y le dio la plaza en Segunda Federación al conjunto de Puente Genil.

Reunión entre jugadores, cuerpo técnico y directiva del Salerm Puente Genil. / Salerm Puente Genil

Un cambio total en la planificación deportiva

La resolución modifica por completo el escenario deportivo de la entidad. El Salerm Puente Genil podrá mantener su proyecto en Segunda Federación y evitar el descenso de categoría, lo que afecta directamente a la configuración de la plantilla, el presupuesto y los objetivos previstos para la temporada 2026-27.

El club recibe así una segunda oportunidad para competir en una categoría de elevada exigencia y tratar de consolidarse después de haber perdido inicialmente la permanencia sobre el terreno de juego. La vacante dejada por el Unión Malacitano devuelve al conjunto pontanés a Segunda Federación y pone fin a varias semanas de incertidumbre institucional y deportiva.