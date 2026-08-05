Fútbol
Se reactiva la operación Julián Álvarez: Deco se encuentra en Madrid para reunirse con el agente del jugador
Flick espera que Deco fiche un '9' para el Barça: "Sabemos que tenemos que hacer algo"
Max Pérez
El Barça sigue con Julián Álvarez en el punto de mira, es el objetivo principal de este verano. Tras unas semanas de poca acción, Deco y João Amaral vuelven a la carga. Ayer por la noche llegaron a Madrid y, según 'Sport' y 'Jijantes', tienen prevista una cumbre inminente con Fernando Hidalgo, representante del futbolista argentino.
La rotunda negativa del Atlético de Madrid complica y mucho la operación, es por ello que la reunión tiene como objetivo trazar la estrategia del fichaje y valorar cuáles serán los próximos movimientos.
Álvarez ya dejó claro durante el Mundial que "lo mejor para todos es una transferencia" y que busca cumplir un sueño. Pero pese a la insistencia del jugador, el club colchonero no cambió su posición.
Negaciones rotundas y denuncias
Su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, aún se mostró más rígido: "Recientemente, escuché unas declaraciones del presidente del Barça diciendo que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita y es que no queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", aseguró.
Las relaciones entre ambos clubes son malas, el Atlético incluso presentó una denuncia ante la RFEF y la FIFA por un acercamiento indebido al jugador. La entidad rojiblanca matiza que el Barcelona mantuvo contactos con el jugador sin su permiso, pese a que el atacante tiene contrato vigente con el Atlético hasta junio de 2030.
La directiva azulgrana cree que denuncia no tendrá consecuencias al sostener que fue el propio Julián Álvarez quien manifestó públicamente su deseo de abandonar su club.
Una reunión para la esperanza
En medio de esta tormenta, Deco y João Amaral buscan un ápice de luz en Madrid para hacer lo imposible realidad. El encuentro no significa que el fichaje sea una realidad. Al contrario. El fichaje es muy enrevesado debido a la inmovilidad del Atlético.
No obstante, mientras exista una oportunidad por muy pequeña que sea, el club presidido por Joan Laporta no se dará por vencido.
Fuente: El Periódico
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