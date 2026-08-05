José Luis Navarro Jr. peleará el 3 de octubre contra Damián Biacho por el título europeo supermedio

José Luis Navarro Jr. ya conoce a su próximo rival y la fecha en la que volverá a pelear por el título europeo del peso supermedio. El boxeador cordobés se enfrentará al guineano residente en Madrid Damián Biacho el próximo 3 de octubre. La promotora JHM, vinculada a su entrenador, Ricardo Sánchez Atocha, se impuso en la subasta a los representantes de Biacho y obtuvo así el derecho a organizar el combate. La sede todavía no ha sido confirmada, aunque todo apunta a que la pelea se celebrará en Madrid, ciudad en la que residen ambos púgiles.

Un combate esperado en Madrid

El enfrentamiento entre Navarro Jr. y Biacho llevaba tiempo despertando interés entre los aficionados al boxeo madrileño. Durante los primeros meses del año ya se habló de la posibilidad de que ambos se enfrentaran, aunque la designación de Navarro Jr. como coaspirante al título europeo supermedio de máxima categoría modificó los planes. El cordobés tuvo que renunciar entonces al cinturón europeo silver para centrarse en la preparación del combate por la corona continental principal.

José Luis Navarro Jr., en el combate contra Oliver Zaren. / CÓRDOBA

Caminos paralelos en los últimos meses

Las trayectorias recientes de ambos boxeadores han estado estrechamente relacionadas. Tras la renuncia de Navarro Jr. al título europeo silver, Biacho fue designado como uno de los aspirantes a esa corona. La EBU también eligió al danés Oliver Zaren para disputar el cinturón silver, aunque finalmente terminó enfrentándose al cordobés por el título europeo de máxima categoría.

Ese combate entre Navarro Jr. y Zaren se celebró hace un mes, pero tuvo que suspenderse al término del tercer asalto debido a una tormenta eléctrica. Posteriormente, el boxeador danés renunció a disputar una posible revancha.

Dos peleas frustradas

Biacho también vio cancelado su último compromiso. El púgil guineano tenía previsto disputar en mayo el título europeo silver, pero se quedó sin rival a última hora después de la retirada del suizo Angel Roque. Navarro Jr. y Biacho llegarán así al combate del 3 de octubre después de haber sufrido sendos contratiempos en sus últimas apariciones.

Juventud y potencia frente a experiencia

José Luis Navarro Jr., de 26 años, presenta un balance profesional de 17 victorias, 12 de ellas por KO, dos derrotas y un combate nulo. Por su parte, Damián Biacho, de 34 años, suma 22 triunfos, siete por KO, y una sola derrota. El guineano ha sido campeón de España y campeón latino silver del peso supermedio. El combate enfrentará, por tanto, la potencia y juventud del boxeador cordobés con la experiencia y el oficio de un rival más veterano. Para ambos será una oportunidad de conquistar el título más importante de sus respectivas carreras.