El Imdeco invertirá 368.000 euros en la adaptación de Vista Alegre al deporte de élite

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) destinará un total de 368.000 euros a la conservación, el mantenimiento y la modernización del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, una de las instalaciones con mayor actividad deportiva de la ciudad.

El plan incluye actuaciones ya ejecutadas, trabajos actualmente en marcha y nuevas inversiones que comenzarán durante las próximas semanas. El objetivo es mejorar las condiciones del pabellón tanto para los miles de usuarios que lo utilizan habitualmente como para los clubes profesionales que disputan allí sus encuentros.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destacó durante una visita a las instalaciones que Vista Alegre acoge cada semana a escuelas deportivas, clubes de base, deportistas y equipos de élite. “Vista Alegre acoge a miles de usuarios, escuelas deportivas, clubes de base y equipos de élite que hacen de este equipamiento un espacio vivo y esencial para nuestra ciudad”, señaló.

Mejoras en climatización, filtraciones y sauna

Entre las intervenciones ya realizadas se encuentran varias actuaciones destinadas a optimizar la climatización del recinto, reparar las filtraciones detectadas en distintas zonas del pabellón y mejorar el espacio de sauna.

Estos trabajos han supuesto una inversión de 20.000 euros y buscan ofrecer unas instalaciones más eficientes, cómodas y funcionales. Bellido explicó que la intensa actividad del complejo hacía necesario acometer un plan amplio de modernización.

El propósito municipal es que Vista Alegre continúe siendo una instalación de referencia en Andalucía, preparada para albergar grandes acontecimientos deportivos sin dejar de atender las necesidades de quienes practican deporte allí de manera cotidiana.

Panorámica de Vista Alegre en la fase de remodelación. / Manuel Murillo

Una nueva marquesina para la entrada

Durante agosto está prevista la finalización de una nueva marquesina de grandes dimensiones en el acceso al Palacio Municipal de Deportes. La actuación cuenta con una inversión de 32.000 euros y ha sido adjudicada a la empresa Rótulos Aras. La estructura permitirá proteger de la lluvia y del sol a deportistas, familiares y usuarios mientras esperan para acceder a las instalaciones.

Reforma integral del rocódromo

El Ayuntamiento también ha aprobado la reforma integral del rocódromo de Vista Alegre. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Relief y cuentan con un presupuesto de licitación de 35.000 euros.

Una vez concluida la actuación, el Imdeco pretende recuperar la Escuela Municipal de Iniciación a la Escalada, una disciplina que ha experimentado un crecimiento importante y que cuenta cada vez con más practicantes en Córdoba.

El parqué se renueva después de más de 15 años

Otra de las principales actuaciones en marcha durante agosto es la rehabilitación del parqué de la pista principal. Los trabajos incluyen también el pintado de las líneas correspondientes a las distintas modalidades deportivas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de la práctica.

La intervención partía de un presupuesto de licitación de 61.000 euros y ha sido adjudicada a la empresa Andaluza de Equipamientos por 48.279 euros. La última renovación del parqué de Vista Alegre se llevó a cabo hace más de 15 años.

Nuevos marcadores y sistema de megafonía

La inversión más elevada será la destinada a la renovación de los equipamientos audiovisuales del pabellón. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un crédito de 220.000 euros para sustituir completamente los marcadores digitales por pantallas de última generación y renovar de manera integral el sistema de megafonía. La actuación permitirá adaptar Vista Alegre a las exigencias técnicas y organizativas de las competiciones nacionales de primer nivel.

También dará respuesta a las necesidades de clubes como el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad y el recién ascendido Coto Córdoba Club de Baloncesto, además de mejorar la experiencia del público durante los acontecimientos deportivos.

Un plan para modernizar las instalaciones deportivas

Las actuaciones forman parte del Plan Estratégico de Mejora de las Instalaciones Deportivas impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba. Bellido defendió que Vista Alegre necesita una inversión constante debido al elevado nivel de uso que registra diariamente.

“Estas actuaciones responden a una planificación estratégica que nos permite modernizar el equipamiento, mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer a nuestros clubes las infraestructuras que necesitan para competir con todas las garantías”, afirmó.

El alcalde añadió que el conjunto de inversiones demuestra el compromiso municipal tanto con el deporte base como con los equipos cordobeses que participan en competiciones de máximo nivel.