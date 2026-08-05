España se cuelga el bronce en saltos sincronizados mixtos desde 10 metros

En su última oportunidad, España inauguró su medallero en saltos en los Campeonatos de Europa de Natación que se están disputando en París con el meritorio bronce de la pareja formada por Jorge González Ledesma y Ana Carvajal en la final de saltos sincronizados mixtos desde la plataforma de 10 metros.

Fue el epílogo a otro notable día en el que la 'sincro' logró la plata por equipos en la rutina acrobática con su gran estrella Iris Tió entre las ocho participantes y sin la hispanorrusa Alisa Ozhogina, quien criticó con dureza a Rusia en una prueba anterior e incluso las acusó de 'plagio'. La natación artística ha arrojado un sensacional balance de un oro, cinco platas y dos bronces para España.

España no tendrá representantes en la final masculina desde el trampolín de tres metros que cerrará el miércoles ni en la femenina de saltos sincronizados desde el trampolín de tres metros el jueves, pero por la mañana Jorge Rodríguez Ledesma luchará por pasar a la final vespertina de plataforma desde 10 metros que cerrará los saltos en París. El lunes empieza el 'deporte rey', la natación en piscina.

La pareja española era última tras la primera ronda / EFE

El bronce fue un premio extraordinario para Ana Carvajal, quien había vivido un auténtico calvario en la final femenina y supo rehacerse para realizar el 50% del trabajo. La de Villanueva de la Cañada había sido primera el lunes en las clasificatorias matinales, pero por la tarde no se encontró cómoda en la final, un primer mal aterrizaje la desquició y acabó undécima y penúltima.

Además, la madrileña Ana Carvala ya se había quedado al borde del podio en la final femenina de saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros junto a Valeria Santolino (se quedaron a menos de cuatro puntos del bronce). Nacido en la localidad mexicana de Guadalajara, el 'clavadista' Rodríguez Ledesma debutaba al no presentar equipo España en saltos sincronizados masculinos.

Y eso que las cosas no empezaron bien, con el peor salto de los seis equipos en la primera ronda (44,40). A partir de ahí, la pareja fue creciendo (47,40 en el segundo de dificultad 2.0) y dio un paso adelante con 64,32 en el tercero. El grave error de la jovencísima pareja rusa (30 años entre Miroslav Kiseliov y Aleksandra Kedrina) con 52,80 puntos y los 71,28 españoles fueron una bocanada de ilusión.

Espectacular imagen de Ana Carvajal y Jorge González Ledesma en la final / EFE

Rodríguez Ledesma y la renacida Ana Carvajal apretaron los dedos en la plataforma para realizar un doble mortal y medio con un giro y medio que les hizo sumar 70,08 puntos para irse a 297,98 y mantener la ventaja sobre los rusos, que competían como neutrales (NAB) y acabaron con 292,56. Sin duda, una actuación más que destacada en la primera medalla española en saltos en estos Europeos de París.

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Por delante, la pareja formada por Oleksi Sereda y por Ksenia Balco se colgó el oro con 323,16 puntos y Alemania fue plata con Ole Johannes Rosler y la fornida Pauline Aleksandra Pfeiff con 317,76. En una actuación excelente, los campeones hicieron el mejor salto de la final en la segunda ronda (49,80), en la cuarta (72,96) y en la quinta y última (81,60).

Fuente: Sport