Córdoba y Real Madrid se volverán a ver las caras en el partido inaugural del 'Mundial de Clubes Juvenil' Trofeo Al-Ándalus

El Córdoba CF y el Real Madrid volverán a verse las caras en el partido inaugural del 'Mundial de Clubes Juvenil', que se celebrará en la provincia cordobesa del 31 de agosto al 9 de septiembre. El encuentro tendrá lugar el lunes 31 de agosto, a partir de las 21.30 horas, en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El duelo será el principal atractivo de la jornada inicial de un campeonato que volverá a reunir a algunas de las canteras más destacadas del panorama nacional e internacional.

Doce equipos de primer nivel

La organización ya ha establecido el calendario oficial de la fase de grupos, en la que participarán doce conjuntos. Además del Córdoba CF y el Real Madrid, estarán presentes el Bayer Leverkusen, São Paulo, Wolverhampton, Dinamo Zagreb, Málaga CF, Sporting, Paranaense, Real Sociedad, Real Betis y Racing. El torneo combinará equipos españoles con academias procedentes de Alemania, Brasil, Inglaterra y Croacia, lo que volverá a otorgar a la competición un marcado carácter internacional.

El Barça celebra la victoria en el Mundial juvenil de fútbol. / A.J. González

Inicio el 31 de agosto

La fase de grupos comenzará el lunes 31 de agosto con los primeros encuentros a partir de las 19.00 horas. La jornada inaugural concluirá a las 21.30 horas con el enfrentamiento entre el Córdoba CF y el Real Madrid en El Arcángel. La primera fase se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas y estará repartida entre la capital y seis municipios de la provincia.

Siete sedes para la primera fase

Además del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, los encuentros se disputarán en Cabra, Lucena, Palma del Río, Pozoblanco, Puente Genil y Villanueva de Córdoba. La distribución permitirá acercar el campeonato a distintos puntos de la provincia y ampliar el impacto de una competición que reunirá a jóvenes futbolistas de algunas de las principales canteras del mundo. Las sedes de los cruces de cuartos de final y semifinales todavía están pendientes de confirmación. La organización las anunciará próximamente a través de sus canales oficiales.

La final, el 9 de septiembre en El Arcángel

La final ya tiene fecha y escenario confirmados. El encuentro que decidirá al campeón se disputará el miércoles 9 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El Córdoba CF y el Real Madrid serán los encargados de abrir un torneo que durante diez días convertirá a Córdoba y su provincia en uno de los principales focos del fútbol juvenil internacional.